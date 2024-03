FOTO/VIDEO Božinović posjetio granicu s BiH: 'Želimo doći do vrha piramide krijumčara migranata'

Nema nekih pravila kod kretanja ilegalnih migranata. Kad mi jače kontroliramo noću, oni krenu danju, kad mi jače krenemo danju, oni se prebace na noć. I to je tako. Zadnjih desetak dana je mirno, a mirno je jer smo zadnjih dana stvorili stvarno jaki pritisak prema krijumčarima i ilegalnim migrantima i oni su se vjerojatno sad premjestili na neko drugo područje – rekao je Alenko Vrđuka, voditelj službe za granicu Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Granični policajci u ovoj županiji nadziru ukupno 207,1 kilometar granice s Bosnim i Hercegovinom od kojih je oko dvije trećine riječna granica, a ostalo kopnena s nepreglednim šumama i nepristupačnim terenom te još prisutnim minsko sumnjivim područjem. A upravo je takvo područje nedaleko Gline i najviše pod pritiskom migranata.

Iako je broj migranata ove godine, u odnosu na lani, u Hrvatskoj smanjen,pritisak na granicu i dalje je veliki. No, za razliku od 2018. kad se problem migranata počeo na ovom području uočavati, pa do danas situacija je, s policijske strane, ipak bolja.

"Nismo imali tada ništa, nismo imali infrastrukturu, nismo imali dovoljno ljudi ni tehniku i tehnologiju. Sad imamo vrhunsku tehnologiju i ljude. Izgradili smo i 30 km cesta, Hrvatske vode su uredili potoke i riječne tokove pa je sada prostor pregledniji, a nama nadzor olakšan. Imamo policajaca, no bez ispomoći koja je konstantno raspoređena sigurno rezultati ne bi bili ovako dobri" dodao je Vrđuka.

Od početka ove godine pa do 10. ožujka na području PU sisačko-moslavačke evidentirano je 713 postupanja vezano uz nadzor granice, što je 211,3 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše tih postupanja zabilježeno je upravo na području postaje granične policije Gvozd s ispostavom Bojna koje je danas posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

On je istaknuo kako je vidljiv napredak u suzbijanju ilegalnih migracija. Ukupno je u Hrvatskoj do 11. ožujka zabilježeno 496 kaznenih djela krijumčarenja ilegalnih migranata što je 149,25 % više nego lani u istom razdoblju. A očito povećanje broja krijumčara dovelo je, smatraju u MUP-u, do smanjenja broja ulazaka ilegalnih migranata. U istom razdoblju je u RH 13,7 % manje migranata nego lani, a primjerice u Bosni i Hercegovini je zabilježeno povećanje ilegalnih ulazaka za 35,6 posto.

"To je zato jer spriječavamo njihov prolazak, zahvaljujući požrtvovnošću službenika, ali i tehnologiji. Dronovi, termovizijske kamere, helikopteri su tu. Sad trebaju stići i još dva najmodernija Bellova helikoptera za 38 milijuna eura, koji su za civilnu zaštitu, ali ćemo ih koristiti i za ovu svrhu " - rekao je Božinović koji puno očekuje od nedavno formirane operativne skupine ZeBRa, koju vodi Europol, a radi otkrivanja vrha krijumčarskog lanca.

"Ove godine smo već 500 krijumčara uhvatili, ali sad je s ovom skupinom cilj doći do vrha te piramide. Do organizatora krijumčarenja koji nisu ni u Hrvatskoj ni u BiH i zato nam treba suradnja sa drugim državama i zato je tu uključen Europol" – dodao je Božinović.