Našli 5000 krivotvorenih dokumenata, a takav dokument i avionsku kartu migranti su plaćali i 6000 eura

Dobro su organizirani, znaju što rade, to što rade, rade - odlično. Toliko odlično da je u pretragama nađeno oko 5000 dokumenata, lažnih, koje su izradili i to tako dobro da su izgledali kao pravi. Oni su kriminalna organizacija sa sjedištem u Ateni koju je nedavno uz pomoć Europola razotkrila grčka policija, a sada ih se sumnjiči da su izrađivali visoko kvalitetne krivotvorene dokumente. Tako izrađene dokumente koristili su ilegalni imigranti, koji su ih pokazivali na svom putu kroz Europu, a kasnije su im poslužili i da legaliziraju boravak u zemlji u koju bi na koncu pristigli. Grčka policija uz pomoć Europola je protiv spomenute kriminalne skupine od rujna 2023. do veljače 2024. provela ukupno četiri akcije, što je na koncu dovelo do otvaranja 50 slučajeva u kojima se istraživalo krijumčarenje ljudi avionskim letovima.

U konačnici, sve te policijske akcije rezultirale su zapljenama 5000 krivotvorenih dokumenata u Grčkoj, uhićenjem ukupno 11 osoba različitih nacionalnosti (Palestinci, Latvijci, Iranci, Sirijci i Libanonci), razotkrivanjem četiri radionice za printanje krivotvorenih dokumenata... Među stvarima koje je policija zaplijenila je i razna elektronična oprema, 10 visoko kvalitetnih laserskih printera, 20.000 eura u novcu...

Dosadašnjom istragom je utvrđeno da je kriminalna organizacija bila aktivna od rujna 2023. Operirali su na sljedeći način: koristili su visoko kvalitetnu opremu kako bi napravili lažne putne i osobne dokumente. Izrađene dokumente je bilo teško identificirati kao lažne, a cijena takvih dokumenata kretala se od 400 do 1200 eura po dokumentu. Visina cijene ovisila je o tome je li riječ o putovnici, osobnoj iskaznici, vozačkoj dozvoli.... te o zemlji koja je navodno "izdala" traženi dokument. Europol kaže da velik broj zaplijenjenih krivotvorenih dokumenata ukazuje da je riječ o dobro organiziranoj i vrlo aktivnoj kriminalnoj mreži. Procjenjuje se da je tržišna vrijednost zaplijenjenih dokumenata oko 600.000 eura. Inače, kriminalna organizacija je bila spremna za cijenu od 6000 eura po osobi, prokrijumčariti osobe, odnosno omogućiti im da se u željenu zemlju prebace avionom. U cijeni od 6000 eura, osim krivotvorenih dokumenata bile su cijene avionskih karata.

Što se tiče krivotvorenih dokumenata, oni koji su nađeni uglavnom su imitirali dokumente zemalja EU poput Belgije, Nizozemske, Danske, Finske, Grčke, Italije, Njemačke, Mađarske, Slovenije, Španjolske, Švedske, Norveške; a bilo je i krivotvorenih dokumenata Ukrajine i Kolumbije. Utvrđeno je da su krivotvoritelji samostalno vodili radionice u kojima su se printali krivotvoreni dokumenti, no isto tako utvrđeno je da su surađivali od slučaja do slučaja. Suradnja se sastojala od razmjene sirovih materijala te pripremi izrade dokumenata. Krivotvoritelji su izbjegavali direktne kontakte bilo s krijumčarima bilo s ilegalcima, te su koristili posrednike koji su dogovarali sve detalje oko izrade krivotvorenih dokumenata. Posrednici su bili ti koji bi se pobrinuli i da krivotvoreno dokumenti budu isporučeni.