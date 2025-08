Ford iz snova: Kako je rijetki LTD iz 1977. postao Antina ljubav života

Kad se 1977. godine iz SAD-a prema Švicarskoj otisnuo blistavi Ford LTD "dvojka", nitko nije mogao pretpostaviti da će desetljećima poslije postati više od automobila – simbol strasti, upornosti i dječačkih snova. Danas, gotovo pedeset godina poslije, taj isti Ford krasi garažu Ante Mikulića, 64-godišnjeg obrtnika i zaljubljenika u oldtimere koji većinu svog života dijeli između Švicarske i Hrvatske.

– To je američki Ford LTD, vrlo rijedak automobil. Ford je tada u Švicarsku uvezao samo jedan primjerak iz te serije – upravo ovaj moj. Iako ih ima još nekoliko koji su kasnije stigli kao polovni, ovaj je jedini koji je u Europu stigao kao nov, proizveden specijalno za europsko tržište – objašnjava Anto s vidljivim ponosom.

Pola stoljeća privlači poglede

No put do vlasništva nad tim automobilom nije bio lak. Mikulić ga je, zahvaljujući preporuci prijatelja, pronašao još 2016. godine. Prvi vlasnik bio je profesor na sveučilištu u Zürichu, ozbiljan čovjek koji nije htio automobil ostaviti bilo kome. – Pregovori su trajali gotovo tri godine. Nije imao nasljednike i tražio je osobu koja će cijeniti i čuvati auto. Stekao je dojam da sam ja pravi za to, i na kraju je pristao. Od tada Ford LTD iz 1977. godine za Antu je više od starog vozila – to je ostvarenje sna, vjerna pokretna relikvija koja ga prati na izložbama i susretima zaljubljenika u klasike diljem regije. "To je moja ljubav. Ja i taj auto nekako smo se 'našli'."

Ford LTD iz druge polovine sedamdesetih bio je pravi ponos i ikona američke automobilske industrije, namijenjen kako privatnim vlasnicima tako i policiji i filmskoj industriji. I danas ga se može vidjeti u starim filmovima i serijama. S motorom V8 i zapremninom od 5,9 litara, automobil je tada već imao luksuzne dodatke poput klima-uređaja, električnih podizača stakala i električno pomičnih sjedala – tehnička rješenja koja su tada bila prava rijetkost, osobito u Europi. – Limarija, motor i sve drugo na njemu su originalni. Nikakve preinake nisu rađene, samo je malo osvježen. Ima oznaku povijesnog vozila i vozi se isključivo za posebne prigode – govori Mikulić.

S obzirom na godišnju kilometražu, koja ne smije prelaziti 3000 kilometara, automobil se najčešće može vidjeti na skupovima i izložbama oldtimera. Stoga ne čudi što je prešao "samo" 131.000 km. Ford LTD nije automobil koji možete previdjeti, ali jedan tehnički podatak posebno privlači pozornost. Sa svojih 6,05 metara dužine i 2,05 metara širine, to je pravi brod na cestama. – Unatoč veličini, nikad nisam imao probleme s parkiranjem, čak ni u Zagrebu – kaže Mikulić kroz smijeh.

A upravo taj kontrast između modernoga gradskog okruženja i klasičnog američkog "mišićavca" ono je što izaziva najviše pozornosti. – Nikad ne prođem nezapaženo. Ljudi prilaze, slikaju se, postavljaju pitanja. Na skupovima u Zagrebu, Velikoj Gorici i Slavonskom Brodu stotine ljudi došle su samo da ga vide izbliza.

Za Antu ovaj automobil ima i snažnu emocionalnu vrijednost. Rođen u Odžaku u Bosanskoj Posavini, još je kao dječak maštao o automobilima iz američkih filmova. Danas ga Ford vraća u djetinjstvo. – Mi muškarci smo vječna djeca. To je bio moj dječački san. Eto, ostvario sam ga sa 64 godine. Taj auto je moja igračka.

Stari auti imaju dušu

Iako mu Ford LTD zauzima posebno mjesto u srcu, nije mu to prvi oldtimer. – Imam i Opel Rekord iz 1981. i Mercedes SL. Ali Ford je nešto posebno. Ti stari auti imaju dušu. To je lim, to je mašina, to je zvuk... To su pravi auti. Njih držim u garaži, a nove vani, ha-ha.

Iako je riječ o skupom i zahtjevnom hobiju, oldtimeri i dalje imaju vjernu publiku. Neki ih vole zbog tehničke jednostavnosti i mogućnosti samostalnog održavanja, drugi zbog nostalgije, a treći, kao Anto, jer u njima prepoznaju prošla vremena i sjećanja. U svijetu sve brže digitalizacije i automatizacije, oldtimeri nude nešto što je postalo rijetkost: mehanički šarm i istinsku povezanost s vožnjom.

Za Mikulića je Ford LTD više od automobila. On je simbol upornosti, osobnog identiteta i životnog puta. A kad sa svojih šest metara zablista na nekom od susreta, jasno je da su i ljubitelji automobila i obični prolaznici – očarani. Jer neke stvari, baš poput ovog Forda, jednostavno ne izlaze iz mode.