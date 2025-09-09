Naši Portali
U TUNISKIM VODAMA

Flotilu za Gazu u kojoj je Greta Thunberg pogodio dron? Na brodu buknuo požar

Najnovija vijest
VL
Autor
Duška Gerić Koren/Hina
09.09.2025.
u 06:06

Na brodu koji plovi pod portugalskom zastavom izbio je požar na glavnoj palubi i u skladištu u potpalublju, stoji u priopćenju Globalne flotile

Jedan od glavnih brodova Globalne flotile za Gazu navodno je u tuniskim vodama pogodio dron, priopćila je flotila, dodajući da nitko od šestero putnika i članova posade nije ozlijeđen, no tuniska nacionalna garda opovrgnula je to izvješće rekavši da je do eksplozije došlo unutar plovila. Na brodu koji plovi pod portugalskom zastavom izbio je požar na glavnoj palubi i u skladištu u potpalublju, stoji u priopćenju Globalne flotile.

Glasnogovornik tuniske nacionalne grade rekao je za radio Mosaique da izvješća o napadu dronom na flotilu "nisu utemeljeni na istini", dodavši da je prvi pregled pokazao da se eksplozija dogodila unutar plovila. Nakon napada deseci ljudi okupili su se u tuniskoj luci Sidi Bou Said, gdje su brodovi flotile pristali mašući palestinskim zastavama i uzvikujući "Slobodna Palestina".

Iz Flotile za Gazu priopćili su da istraga napada dronom traje te da će njezini rezultati biti objavljeni čim budu dostupni. "Čin agresije kojemu je cilj zastrašiti i skrenuti s puta našu misiju, neće nas zastrašiti. Odlučno ćemo nastaviti mirovnu misiju kojom želimo prekinuti opsadu Gaze i pokazati solidarnost s ljudima", dodaje se.

Flotila s desecima brodova natovarenih humanitarnom pomoći za Gazu krenula je iz luke u Barceloni 1. rujna. Izrael je 2007. nametnuo pomorsku blokadu Gazi otkako je Hamas preuzeo nadzor nad tom enklavom, tvrdeći da time želi spriječiti dostavu oružja toj skupini. Cilj flotile je probiti blokadu i dostaviti humanitarne potrepštine enklavi koja je devastirana gotovo dvogodišnjim ratom. U flotili sudjeluju skupine iz 44 zemlje, a među njima je i klimatska aktivistica Greta Thunberg.
ZV
zvonimirkraljic98
06:51 09.09.2025.

Po Izraelu, najsofisticiraniji odgovor na humanitarnu krizu je brisanje stanovništva s karte. Oni to mogu. Mnogi ne. Tko treba domove za palestinske obitelji kad možemo imati tematske parkove inspirirane saudijskim megaprojektima? Naravno, u pritom nigdje ne spominjati riječi poput “etničko čišćenje” ili “genocid” – to bi bilo neukusno za prospekt na sjajnom papiru. Umjesto toga, koriste se elegantni eufemizmi poput “privremenog preseljenja” i “palestinske političke zajednice” (jer riječ “država” zvuči previše stvarno i obvezujuće). Čak je i izraelski Haaretz, poznat po svojoj blagoj naravi, ovo nazvao “Trumpovom shemom bogaćenja koja se oslanja na ratne zločine, umjetnu inteligenciju i turizam” – što zvuči kao najgori mogući slogan za turističku destinaciju.

AL
alojzvodic
06:45 09.09.2025.

Tko mari za Ženevske konvencije kad su u pitanju nekretnine s pogledom na more? Uzmete jednu prenapučenu obalu, “privremeno” raselite kompletno stanovništvo (na samo deset godina, ništa strašno!), i pretvorite je u “Rivijeru Bliskog istoka”. Za skromnu cijenu od 5.000 dolara po glavi raseljenog Palestinca – što je manje nego cijena kvadrata luksuznog apartmana koji će se graditi na njihovoj zemlji – možete imati čistu savjest dok pretvarate tuđu domovinu u igralište za bogate. Rivijera na kostima mrtvih. U svijetu gdje se ratni zločini mogu upakirati u glossy brošure i prezentirati kao “Great” projekt, jedino što preostaje jest priznati kreativnost kojom se genocid pretvara u investicijsku priliku.

Avatar Idler 3
Idler 3
06:46 09.09.2025.

Ja bi prej rekel kak je "snimatelj" poprilično sumnjiv !

