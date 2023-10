'Fizika i ja: gradim, istražujem i učim! – kako pretvoriti dom u pravi mali laboratorij

Fizika zvuči komplicirano, ali može biti i itekako zabavna, ako se teorija uči kroz praksu. A upravo to pruža komplet za slaganje "Fizika i ja: gradim, istražujem i učim!". Potpisuju ga Rob Colson, Eric Smith/Beehive Art Agency, a objavljen je u izdanju Školske knjige. Ulaznica je to u zanimljiv svijet fizike – mladi čitatelji svoju pustolovinu započinju gradnjom staze za vrtoglavi spust kuglice i usput uče sve o silama zahvaljujući kojima kuglica izvodi vratolomije na stazi. Stazu, koja se može pohvaliti i zatvorenom vertikalnom kružnom petljom poput one na vlakovima smrti, može se, ističe izdavač, sastaviti u tren oka. Samo treba istisnuti kartonske modele iz ovoga kompleta i složiti ih prema priloženim uputama, koje će djecu, ali i odrasle znatiželjnike voditi korak po korak u tom inženjerskom pothvatu.

Riječ je, dakle, o kompletu za slaganje i knjizi s uputama i pokusima na 64 stranice. Ako nekome slaganje staze ipak bude komplicirano, još je niz zanimljivih pokusa koje lako mogu izvesti i pretvoriti svoj dom u pravi mali laboratorij. Primjerice, obična kuglica, brašno, posuda za pečenje i novine dovoljni su da bismo istražili kako Zemljina gravitacija privlači svemirska tijela koja zbog toga udaraju u Zemljinu površinu stvarajući kratere te kako veličina, masa i brzina tijela utječu na veličinu udarnog kratera. Još i zanimljivije bit će izrađivanje padobrana koji će usporiti pad jajeta, smanjujući njegovu kinetičku energiju tako da padne bez pucanja. Potrebni su nam za to plastična vrećica za sendvič, čvrsta vreća za smeće, bušilica za papir, škare, vezice i jaje. Doznat ćemo tako da padobran usporava pad jajeta zbog otpora zraka. Što je veći padobran, veći je otpor zraka i sporiji je pad. Ako dovoljno usporimo pad jajeta, ono će se spustiti sigurno bez pucanja.

Rijetko tko neće htjeti iskušati kako djeluje centripetalna sila. Ako se tijelo giba dovoljno brzo, može zatvoriti vertikalnu petlju. Centripetalna je sila dovoljna kako bi nadvladala silu gravitacije i zadržala tijelo u kanti ili na svojoj stazi. Kako to lakše razumjeti? Zamahnut ćemo kantom punom vode iznad svoje glave. Ostat ćemo suhi sve dok se kanta vode giba dovoljno brzo. Pa čak i ako se smočimo, zasigurno ćemo osnove zapamtiti.

Mališanima koji se vole klackati zasigurno će koristiti znanje o uravnoteženim silama. Na klackalici jedna osoba, pojašnjeno je, može držati u ravnoteži težinu dviju osoba tako da sjedne dvostruko dalje od uporišta nego što sjede druge dvije osobe.

Osim što su kroz pokuse objašnjeni osnovni pojmovi iz fizike, čitatelja se dodatno zaintrigira i manje poznatim zanimljivostima. Doznat ćemo tako što su lebdeći vlakovi. Maglev vlakovi su superbrzi vlakovi koji lebde iznad tračnica uz pomoć magnetizma. Dosežu brzine veće od 350 kilometara na sat. Razjašnjava nam se, nadalje, i kako voze tzv. vlakovi smrti u zabavnim parkovima. Vlakovi smrti nemaju motore, gibaju se iskorištavajući potencijalnu energiju koju su imali na početku staze, odnosno na najvišoj točki cijele vožnje.

Usto, na koncu svakoga poglavlja čeka nas kutak za ponavljanje.

Ukratko, fizika nije (samo) školski predmet od kojega dosta učenika strepi, fizika je svuda oko nas, a kada to osvijestimo, daleko lakše ćemo i tijekom školovanja razumjeti teoriju. Komplet za slaganje "Fizika i ja: gradim, istražujem i učim!" namijenjen je djeci starijoj od osam godina. Potiče se njime istraživački duh djece, zanimanje za znanost kao i razvoj praktičnih vještina od malih nogu. Jer, nakon što je prouče, i na najobičnije dječje igre, kao što su ljuljanje, klackanje ili spuštanje niz tobogan, imat će sasvim drukčiji pogled. Jer, spiralni tobogan na dječjem igralištu zapravo je navojno vreteno koje nas sigurno spusti do dna time što dio gibanja pretvara u kružno.

Zamislit će se i kad liježu u krevet. Jer, ako do sada nisu znali, otkrit će da se – smanjuju. Svaki dan smo jedan centimetar kraći navečer nego što smo bili ujutro. Tijekom dana, dok hodamo, naime, gravitacija nas vuče prema središtu Zemlje. Kada odemo na spavanje, naša se kralježnica istegne na prvotnu visinu. Kada smo već kod gravitacije, upoznat će i njezina oca – engleskog znanstvenika Sir Isaaca Newtona.