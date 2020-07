Film “Galeb” bavi se avanturističkim Titovim plovidbama

Na ovogodišnjem će Pulskom filmskom festivalu svjetsku premijeru doživjeti i film “Galeb” Ivana Živkovića Žike. Riječ je o uratku koji se u nekom svojem dijelu bavi brodom kojim je jugoslavenski lider Josip Broz Tito oplovio dobar dio svijeta i s njega ključno sudjelovao u formiranju Pokreta nesvrstanih.

Atmosfera vremena

– Dokumentarni film “Galeb” nije ideološki film o Titu, on se njime ne bavi, kao ni antifašističkim oslobodilačkim pokretom, krvavom osvetom osloboditelja nakon rata, a ni jugoslavenskim režimom. Ovo je film o avanturističkim Titovim plovidbama po Aziji i Africi, gdje je obilazio i svojim nastupom fascinirao dekolonizirani svijet pa onda te zemlje okupio u Pokret nesvrstanih, najveću globalnu asocijaciju zemalja nakon UN-a. Tito je bio vođa tog dijela svijeta, trećeg bloka hladnoratovske podjele, svojevrsni idol ostalim, uglavnom režimskim vođama tih zemalja. Ovaj dokumentarni film ne valorizira, čak i ne informira potpuno o toj intrigantnoj povijesti, nego daje atmosferu tog vremena, politike, putovanja i egzotičnih zemalja. Takav je moj doživljaj funkcije dokumentarnog filma i tako ih nastojim praviti, da se gledatelj malo naježi, malo nasmije, malo opsuje. Tako će, pretpostavljam, biti i nakon ovog filma u ovoj našoj sredini koja je toliko podijeljena oko Tita i pretežito se dijele na one koji ga vide crnog ili bijelog – kaže Živković koji je, objašnjava, tu atmosferu uvelike dobio i sjajnom arhivskom građom iz Filmskih novosti u Beogradu.

– Nevjerojatan je to arhiv, jedan od najvećih u Europi, dođe ti da se zatvoriš ondje dok ne prođe korona pa samo gledaš te sjajne arhivske snimke. One iz doba NDH su vrhunske. A i ove iz Titova doba su pravo blago. Tito je bio filmofil pa je angažirao i vrhunske snimatelje da dokumentariziraju njegovo doba na celuloidnoj traci. Vodio ih je na sva putovanja, s njih postoje ne sati, nego dani materijala. Od toga smo u montaži napravili paralelnu naraciju u filmu, skrojili smo minižurnale, zadržavši glas naratora i atmosferu. To je u film upalo “ko kec na desetku” – kaže redatelj. Zanimljivost su dvije lokacije na kojima se film snimao, na “Galebu 2” Juroslava Buljubašića koji sam sebe titulira kao poduzetnika u miru. “Galeb 2” je nekadašnji putnički brod “Vladimir Nazor” koji je Buljubašić pretvorio u luksuznu jahtu za iznajmljivanje.

– Ondje se okupila “Galebova” družina: Stjepan Mesić, Budimir Lončar i gosti iz Beograda – redatelj Stanko Crnobrnja, sin Titova sekretara Bogdana Crnobrnje, jednog od najvažnijih ljudi u Titovu timu okupljanja Pokreta nesvrstanih, koji je o svemu objavio i knjigu, te Tanja Petovar, kći generala Rudolfa Petovara. Ona je u buntovnoj mladosti ‘68. demistificirala cijeli Titov svijet koji je direktno promatrala dječjim očima. U drugom sam dijelu, na olupini starog “Galeba”, ovoj družini priključio i povjesničara Tvrtka Jakovinu. Mislim da su sugovornici zanimljivi, živopisni i pružaju viđenje na ovu temu. Budimir Lončar je posljednji živući akter politike Pokreta nesvrstanih i rekorder po broju konferencija – govori Živković i ističe zahvalu Denisu Kuljišu od kojeg je došla ideja za ovaj film.

Video - Brod Galeb krenuo prema Kraljevici gdje će biti obnovljen i pretvoren u muzej

Bez zakonske regulative

– Denis me pozvao da režiram ovaj film. Isprva me to i nije nešto zanimalo niti oduševljavalo, ali sam se razgovarajući s njim ipak “zakačio”. I onda je Deni umro desetak dana prije početka snimanja, kad je već sve bilo dogovoreno. Prvo sam odustao i otkazao ekipu, no onda mi je njegova udovica Nada Mirković na sprovodu rekla da misli da bi ipak bilo lijepo da snimimo taj film. I snimili smo ga – kaže redatelj.