Filipović: 'Škugora znam površno, sa skupova. Ćorić? Ne može on znati što se događalo'

Ministar gospodarstva i održivog razvoja i bivši član Nadzornog odbora Ine Davor Fiipović zatražio je u ponedjeljak na sastanku Uprave Ine detaljno objašnjenje pljačke Ine teške oko milijardu kuna i izvanrednu reviziju cijelog plinskog biznisa za 2020., 2021. i dio 2022. godinu.

''Na sastanku je bio predsjednik Uprave Ine Sándor Fasimon, zajedno s hrvatskim članovima Ine. Rekli su mi da su pokrenuli internu istragu, žele utvrditi kako se to dogodilo'', kazao je ministar za RTL televiziju.

Filipović je rekao da je iz razgovora s članovima Uprave mogao zaključiti da postoje određene slabosti kada se govori o internim kontrolama jer se dogodilo da četvrta razina odlučivanja potpisuje ugovor koji ima ogromne financijske reperkusije na Inu, a da to niti jedna razina iznad nje nije verificirala.

Sustav internih kontrola morao je biti bolji

''Iz ovih preliminarnih razgovora vidimo da je sustav internih kontrola morao biti bolji'', naglasio je Filipović.

Na pitanje kada će zatražiti ostavku Uprave, Filipović je rekao da je danas zatražio izvanrednu reviziju cijelog plinskog biznisa za 2020., 2021. i dio 2022. s posebnim osvrtom što su radile interna i komercijalna revizija te što je radila Uprava i Nadzorni odbor.

''Važno je utvrditi ima li još takvih ugovora. Očekujem da eksterna revizija to utvrdi i moći ćemo donositi odluke'', dodao je.

Filipović je komentirao i vjeruje li da članovi Uprave nisu znali što se događa.

''Ako se utvrdi odgovornost, tražit ćemo promjene. Treba pustiti proceduru da se utvrdi što se događalo. Treba isto tako skrenuti pozornost na Upravu Ine kao cjeline jer imamo tri mađarska i tri hrvatska člana, s tim da je predsjednik Uprave Fasimon predstavnik MOL-a'', kazao je.

Upitan kako je moguće da se plin prodavao po povlaštenoj cijeni tek osnovanoj tvrtki, prema kakvoj se ne prodaje partnerskim tvrtkama, Filipović je rekao da je postavio to pitanje i da se to istražuje.

''Dobio sam dojam da su iznenađeni svime što se dogodilo'', kazao je dodajući da je postavio i pitanje koliko sličnih ugovora ima.

Filipović: Ne sjećam se kada sam zadnji put pričao sa Škugorom

Filipović je rekao da je tražio od hrvatskih članova Nadzornog odbora (NO) da se sazove izvanredna sjednica NO koja je zakazana za srijedu. ''Uputio sam dva dopisa, jednim tražim izvanrednu reviziju prema Upravi Ine i prema članovima Nadzornog odbora'', nadodao je.

''Ako postoji još takvih ugovora, postoji ozbiljan problem s korporativnim upravljanjem u Ini'', rekao je ministar.

Na pitanje je li Ina od tvrtke DXT kojoj je tvrtka OMS prodavala plin, natrag prodavala taj plin, Filipović je odgovorio da ''to nije istina''.

''Ne mogu decidirano tvrditi, ali informacija koju imam je da nije bilo takve situacije'', dodao je.

Komentirao je i je li mu neugodno što se u ovoj aferi spominje HDZ-ovac.

''Nebitno je tko je član koje stranke, ovakve stvari se ne smiju događati i pružam punu podršku svim institucijama da ispitaju sve do kraja u slučaju i da svi za koje se utvrdi odgovornost budu kažnjeni na pravi način. Ovo su stvari koje se ne smiju događati", kazao je.

Filipović je rekao da je osobno poznavao osumnjičenika Damira Škugora te da se ne sjeća kada je zadnji put pričao s njim te nikad nije komunicirao s njim preko mobitela.

"Nemam njegov broj, nikad nismo pričali na telefon, nisam s njim razmijenio poruku, znam ga površno sa skupova", kazao je.

>> VIDEO Ina u malverzacijama oštećena više od milijardu kuna: Na račun Škugorova oca položili 100 milijuna kn

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kazao je i da se nije čuo s bivšim ministrom Tomislavom Ćorićem.

"Bez pretenzija da budem odvjetnik gospodina Ćorića, ne može ministar znati što se događa na četvrtoj razini upravljanja u INA-i. To je odgovornost Uprave INA-e i svih nadzornih mehanizama o kojima sam govorio. Mora postojati interna kontrola, interna revizija mora raditi svoj posao, a i Nadzorni odbor ima svoju ulogu", kazao je Filipović.

Ministar podupire propitkivanje odgovornosti

Filipović je komentirao koliko se novca može izvući na nižim razinama upravljanja u INA-i.

"Nadam se da takvih stvari nije bilo, da su ljudi odgovorni i da postupaju sukladno zakonu o trgovačkim društvima, da štite interes, da se ponašaju ispravno kako bi trebali", kazao je.

Ministar je upitan i kako objasniti poduzetnicima da plin mora biti skuplji ako se država ovako odnosi prema plinu u svom vlasništvu.

"Država se odnosi na način prema svim krizama s kojima smo se do sada susreli da čvrsto stoji uz građane i svoje gospodarstvo. 1. travnja je država reagirala s 5 milijardi kuna pomoći prema gospodarstvu. Ovdje je odgovornost Uprave INA-e. Ona je u većinskom mađarskom vlasništvu, ne može se govoriti o tome da se država odnosi. Ključno je detektirati propuste i doći u situaciju da se to više nikada ne ponovi. Na tome ću inzistirati, to sam tražio od članova Uprave i na tome ću ustrajati", kazao je.

Na pitanje može li HEP tražiti od Ine da im prodaju plin po 19 eura po megavat satu i da se građanima prodaje plin po jeftinijoj cijeni, Filipović je kazao da će Vlada izaći s paketom mjera za poduzetnike i sugrađane da težak period koji dolazi prebrode.

"Sva devijantna ponašanja, dajem podršku svim pravosudnim tijelima da se to istraži do samog kraja", kazao je.

Na upit hoće li afera ići šire od pet osumnjičenika, kazao je da u to ne može ulaziti.

"Zna se tko je bio u Upravi i Nadzornom odboru prilikom sklapanja ugovora i podupirem da se svačija odgovornost u postupku propita", kazao je Filipović.

>> VIDEO Koliko zapravo vrijedi 813 ukradeni milijun? Matematičar Toni Milun izračunao: 220 ljudi bi trebalo raditi po 40 godina za taj iznos!