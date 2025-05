Filipović bi privatizirao aerodrom, Rinčić bi veće ulaganje države

U studiju Večernji TV–a sučelili su se kandidati koji su ušli u drugi krug izbora za gradonačelnika u Rijeci. Riječ je o Ivi Rinčić i Marku Filipoviću, koji su oboje nezavisni kandidati. Sučeljavanje je vodila novinarka Petra Maretić Žonja. U drugi krug Rinčić je ušla s velikom prednošću, osvojila je nešto više od 41 posto, dok je Filipović dobio 18 posto glasova. Može li doći do preokreta? – Ne bojim se preokreta. Sazrelo je vrijeme za promjenu, no nije gotovo dok nije gotovo. Ne pristupamo tome euforično, ali imamo razloga vjerovati da ćemo u nedjelju pobijediti i početi drukčije voditi grad – kazala je Rinčić.

Zbunjeni birači ljevice

U drugom krugu vrijede druga pravila i karte se ponovno dijele, rekao je Filipović. – Siguran sam da je dio birača ljevice u prvom krugu bio donekle zbunjen recentnim događanjima u SDP-u za koje su odgovorni rukovodstvo i pogrešne političke odluke, a svi koji su ih donijeli snosit će političku odgovornost. Očekujem konsolidaciju lijevog političkog spektra u smislu da su me u prvom krugu prepoznali kao izvornog socijaldemokrata. Svaki peti Riječanin koji je izašao na birališta dao je glas meni. Gospođa Rinčić ima određenu prednost, ali utakmica se igra do 90. minute, a postoji i mogućnost produžetaka i penala ako treba – uzvratio je Filipović.

Rinčić se ne slaže da ima samo "određenu" prednost. – U prvom krugu osvojila sam više glasova od vas i SDP-a zajedno. Gospodin Filipović se u drugom krugu odjednom vratio izvorima socijaldemokracije, ali pitanje je koliko je uopće bio nezavisan, a imam i dvojbe u vezi s tom socijaldemokracijom s obzirom na neke od odluka. Recimo, cijena koju plaćaju roditelji djece koja idu u privatne vrtiće, uvođenje veće cijene prijevoza za umirovljenike i čitav niz drugih politika koje sigurno nisu socijaldemokratske mjere – kazala je. – Gospođa Rinčić je upakirana od desnog političkog spektra i o njezinoj nezavisnosti govori to što ju je podržalo šest stranaka od kojih svaka ima svoj partikularni interes. U izbornoj noći podržao ju je i kandidat HDZ–a Denis Vukorepa. Podrška Marina Miletića i cijelog spektra desnih stranaka sigurno joj ne ide u prilog jer duboko vjerujem da Rijeka razmišlja lijevo i da će građani u drugom krugu odlučiti u kojem smjeru žele da Rijeka ide – rekao je Filipović kojeg veseli podrška Zlatka Komadine i Zorana Jovanovića. – Što se tiče većine u Gradskom vijeću, kao gradonačelnik sam uvijek uspostavljao dijalog između različitih političkih opcija i progurao četiri proračuna. Proračun je rastao sa 150 na 230 milijuna eura i mislim da je financijska konsolidacija i današnja financijska pozicija Grada moje nasljeđe – naglasio je Filipović.

– Raskol u SDP-u koji se sad nastoji prikazati kao ponovno spajanje dosta govori o tome kako je ta stranka vladala Rijekom u protekla tri desetljeća. Riječ je o političkoj trgovini i klijentelizmu što je zbunilo birače, ali kad smo im ponudili prihvatljivu alternativu, dali su nam povjerenje. Za razliku od Filipovića koji ima tri vijećnika, mi ih imamo 11, i to pokazuje našu snagu. Okupili smo se oko zajedničkog programa i treba uvažiti volju građana. To da se građane Rijeke plaši neosnovano je, ali kad nemate plan, program i rezultate, onda posežete za plašenjem. Nema koalicije ni s HDZ-om, ni s SDP-om, ni s Markom Filipovićem – naglasila je Rinčić. Filipović ipak smatra da tih šest stranaka ne čine koherentnu skupinu ljudi koji podržavaju I. Rinčić. Koji će im biti prvi potezi ako dođu na vlast? Rinčić bi se prvo obratila djelatnicima Gradske uprave koje se, kako je rekla, također plaši najavama o smjenama i sječama. – To naravno ne dolazi u obzir. Želimo atmosferu suradnje i okupljanja, utemeljenu na rezultatima i ciljevima. Građani su nam se posebno žalili na čistoću grada, pa je to apsolutni prioritet, cilj nam je obići mjesne odbore, uvesti odmah besplatni javni prijevoz i početi raditi na konstituiranju Gradskog vijeća i svemu što sam najavila u programu – kazala je Rinčić.

Za M. Filipovića je povratak na Kantridu apsolutni prioritet i siguran je da u četiri godine može realizirati taj projekt. – Prvi korak bio bi susret sa županom i premijerom te nastavak razgovora o financijskoj konstrukciji za stadion na Kantridi. Zatim, tu je uvođenje besplatnog javnog gradskog prijevoza za sve umirovljenike, a u ovom mandatu to smo osigurali za srednjoškolce. Uz to planiram rebalans proračuna koji je praktički spreman i konstituiranje Gradskog vijeća. Bit će teško doći do većine, toga sam duboko svjestan – rekao je. Rinčić smatra da njezin protukandidat manipulira emocijama navijača nakon osvajanja prvenstva jer se u deset godina nije ništa poduzelo. – Gospođa Rinčić svašta je napisala u svom programu. Prepisala je dobar dio programa koji sam provodio protekle četiri godine. Definitivno nema nekog iskoraka, ne nudi se ništa novo – uzvratio je Filipović. Jedno od ključnih pitanja odnosi se na rješavanje prometnih problema, uključujući parkiranje i javni gradski prijevoz. – Broj automobila je u tridesetak godina rastao za 30.000 i svatko tko obećava da će riješiti problem preko noći, daje nerealna obećanja. Realizirali smo parkiralište Srednja Delta sa 600 mjesta, pred realizacijom je kompleks Zapadne Žabice sa 150 mjesta za građane po povlaštenim cijenama, dobivamo najmoderniji kolodvor u ovom dijelu Europe s 14 novih perona i 6000 četvornih metara komercijalnih sadržaja, to je projekt koji je obilježio ovaj mandat... – nabrajao je Filipović.

Nova znanja i rješenja

Činjenica je da je bilo problema s javnim prijevozom, ali to je, dodao je, riješeno. – Cijena karte ne odskače u odnosu na druge gradove. U mom mandatu otvoreno je najviše parkirališnih mjesta – rekao je Filipović. Rinčić je naglasila je da su problemi u gradu stvarani desetljećima i ne vjeruje da će ga riješiti ljudi koji su za to imali priliku u posljednjih 12 godina. – Trebaju nam novi ljudi, znanja i rješenja – istaknula je. Govoreći o tome kako zaustaviti odlazak mladih iz Rijeke, Rinčić je rekla da je Rijeka izuzetno ugodna i privlačna za život, ali preskupa kad se govori o priuštivom stanovanju. Za Filipovića je jedno od ključnih pitanja sigurnost najma. Rinčić smatra da je najveća hrvatska povijesna ličnost Ante Starčević, a za Filipovića su to Nikola Tesla i Tito.