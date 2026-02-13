’Padel bedaka’, Miach, Grše i Dubioza za vrhunac 200. Samoborskog fašnika

Samobor ovoga vikenda ulazi u završnicu velikog slavlja 200. Samoborskog fašnika, jednog od najstarijih i najprepoznatljivijih karnevala u ovom dijelu Europe. Posljednji fašnički vikend donosi najbogatiji program dosad, s povorkama, izborima maski, dječjim sadržajima i koncertima koji će grad pretvoriti u veliku pozornicu pod maskama.

Danas će Trg kralja Tomislava najprije ispuniti sudionici Fašnik trke, cestovne utrke na pet kilometara koja vodi centrom grada, uz pravilo da je jedini put do “diskvalifikacije” doći bez maske i bez osmijeha. Iste večeri opet se biraju najbolje maske, a na trgu nastupa Parni valjak koji će hitovima poput “Sve još miriše na nju” i “U ljubav vjerujem” rasplesati Samoborce i sve posjetitelje, dok u šatoru temperaturu diže popularna Lidija Bačić.

Sutrašnji dan započinje u znaku najmlađih. Od 11 sati ulicama grada prolazi vesela dječja povorka osnovnih škola, a poslijepodne donosi izbor obiteljske maske i susret brojnih karnevalskih skupina i udruga iz Hrvatske i inozemstva, koje Samoborski fašnik već desetljećima čine međunarodnim karnevalskim okupljalištem. Navečer slijedi koncertni program koji će zasigurno oduševiti nešto mlađu publiku jer na samoborsku pozornicu dolaze Miach i Grše u 20 sati, dok će Savršeni marginalci od 22.30 zabavljati publiku u Fašničkom šatoru.

Nedjelja na Samoborskom fašniku donosi još jedan dan ispunjen maskama, povorkama i obiteljskim programom. Program počinje Srakotrkom, orijentacijskim trčanjem za djecu gradskim ulicama uz pomoć karte i roditelja, sa startom na Trgu Matice hrvatske.Tijekom dana nastupaju dječje i plesne skupine, bira se obiteljska maska, a potom gradom prolazi povorka mjesnih odbora i alegorijskih kola, jedan od zaštitnih znakova Samoborskog fašnika, nakon čega slijedi izbor najboljih maski. Igrat će se 7. Fašnička liga prvaka, malonogometni turnir mjesnih odbora i gradskih četvrti, kao i turnir “padel bedaka”, uz pravilo da je maska obvezna.

Večernji program donosi i dašak Dalmacije. Dalmatino će u 18 sati na Trgu fašničkih velikana donijeti atmosferu uz hitove poput “Prosjak i sin” i “Cvit od kamena”, dok će Gustafi od 20 sati u Fašničkom šatoru zatvoriti nedjeljni program. Pokladni utorak, 17. veljače, donosi veliku završnicu: proglašenje najboljih maski, dodjelu nagradi Srakino gnezdo i fašničke galge, fašničku povorku, izvlačenje dobitnika Srakine tombole i dodjelu nagrade Fašničke putovnice, a glazbeni vrhunac večeri bit će koncerti Dubioze kolektiv na trgu, uz pjesme “Volio bih” i “Kažu”, te Željka Samardžića u Fašničkom šatoru, gdje će publika zasigurno zapjevati hitove poput “Stari lav” i “Nisi ti za male stvari”. Ovaj vikend ujedno je vrhunac jubilarnog, 200. izdanja Samoborskog fašnika, manifestacije koja već dva stoljeća njeguje tradiciju satire, maskiranja i zajedništva.

A grad će do završnice u pokladnom tjednu živjeti u ritmu šale, glazbe i karnevalskog veselja. Dobra je vijest za posjetitelje, svakako, to da je parkiranje subotom i nedjeljom besplatno, dok se danas i na završni utorak ne naplaćuje od 15 sati.

Ugostitelji pritom produžuju radno vrijeme pa petkom i subotom rade do 3 sata ujutro, a nedjeljom do 2 sata. U suradnji fašničke Srakovlade i tvrtke Samoborček EU grupa organiziran je i besplatan autobusni prijevoz na relaciji Ljubljanica – Autobusni kolodvor Samobor – Ljubljanica, uz obvezno preuzimanje i ispis vaučera. Još danas i na pokladni utorak autobusi voze od 18 sati do ponoći, dok je subotom i nedjeljom prijevoz besplatan tijekom cijelog dana.

Osiguran je i noćni povratak iz Samobora još danas, sutra i u utorak, s polascima u 1.30 i 3 sata ujutro, a za svaku vožnju potrebno je imati zaseban vaučer koji se predaje vozaču pri ulasku u autobus. Samoborski fašnik započeo je 6. veljače, kada su vlast u gradu, prema tradiciji, preuzeli Princ Fašnik, Princeza Sraka, Sudec i Fiškal – četvorka koja već dva stoljeća simbolično vodi Samobor tijekom najveselijih dana u godini.

Tada je gradonačelnica Petra Škrobot predala ključeve grada Princu Fašniku, koji je po 200. put proglasio Fašničku republiku, u kojoj su satira i šala obvezne, a ozbiljnost strogo ograničena. Ova jedinstvena manifestacija sada ulazi u svoju završnicu, obilježavajući veliki jubilej i posebnim uspomenama. Za 200. rođendan Fašnik je dobio i prigodne zlatnike i srebrnjake posvećene fašničkim likovima, a za ovaj veliki rođendan predstavljen je i film “200 godina Samoborskog fašnika”, koji donosi pregled bogate povijesti najveće pokladne manifestacije u Hrvatskoj čiju organizaciju potpisuju Turistička zajednica grada Samobora i Grad Samobor.