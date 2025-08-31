Vučić je pisao Guardianu, pogledajte gdje su objavili njegovo pismo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagirao je na urednički stav poznatih britanskih novina The Guardian, a njegovo mišljenje je završilo u novinama. Naime Vučićev odgovor objavljen je u tiskanom izdanju Guardiana u vikend dodatku, na sedmoj stranici u rubrici "pisma čitatelja". Vučićev stav o onome što je Guardian objavio nekoliko dana ranije smješten je među teme kao što su problemi s glazbenim pravcem black metal, stavovi o intervjuu s Nikom Cleggom (britanski umirovljeni političar i nekadašnji vođa Liberalnih demokrata), a tu je i rubrika "Country diary", odnosno, kako Guardian opisuje "dnevni izvještaji sa sela i iz prirode iz najstarije novinske kolumne na svijetu".

Podsjetimo, u tekstu koji je Guardian objavio 25. kolovoza navodi se da "prosvjednici zaslužuju više podrške i solidarnosti od EU nego što je dobivaju", a Vučićevo prisustvo u politici zapadnog Balkana, ocjenjuje se kao "maligno". Autoritarni odgovor na prosvjede, koji su se proširili i na mala mjesta, pridonio je padu javnog povjerenja u lidera koji je iskoristio moć države za vlastite političke interese, navodi list, dodajući da su Srbiji potrebni "slobodni i pošteni izbori te preokret autoritarnog režima proteklog desetljeća".

Vučić je u svom odgovoru ocijenio da je Srbija duboko okrenuta Europi, što se teško može smatrati u skladu s idejom o njoj kao "autoritarnom i malignom autsajderu u regiji". U tekstu je predsjednik naveo i da je u proteklih devet mjeseci održano 23.000 nedozvoljenih skupova. "Većina ih je bila mala, ponekad samo nekoliko desetina ljudi, ali su narušavali svakodnevni život, zaustavljali rad vlade i nedavno postali nasilni. Više od 170 policajaca je ozlijeđeno. Unatoč tome, policijske akcije ostale su ograničene, suzdržane i usmjerene isključivo na one koji su oštetili imovinu ili napali policajce", poručio je Vučić.