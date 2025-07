Evo koliko je prije dva desetljeća na Jadranu koštala kava, koliko večera, a koliko je trebalo za sedmodnevni polupansion

Turizam u Hrvatskoj sinonim je za visoke cijene, turisti se na društvenim mrežama žale na skupe sladolede, kave i visoke cijene smještaja. No, to je situacija koja se nije dogodila preko noći - Hrvatska je i prije dva desetljeća bila skuplja od mnogih popularnih turističkih destinacija. Primjerice, u srpnju 2004. Lijepa Naša bila je čak 30 posto skuplja od konkurencije, pa je tako sedmodnevni polupansion, s avioprijevozom, u hotelu s tri zvjezdice u Dubrovniku tada stajao 4200 kuna što je 557 eura. Za smještaj u Bodrumu u Turskoj, s istim brojem zvjezdica i autoprijevozom, trebalo je izdvojiti 3500 kuna (465 eura), a u Hammametu u Tunisu samo 2650 kn, odnosno 350 eura za sedam dana ljetovanja.

Razlike u cijenama na te su tri turističke destinacije bile osjetne na svakom koraku - cijena kave u dubrovačkim kafićima kretala se od 10, 12 i više kuna. I dok danas zvuči nevjerojatno da se kava na Stradunu mogla popiti već od 1,3 eura, to je tada bilo itekako skupo, što potvrđuje i podatak da su se za cijenu jedne dubrovačke u Tunisu i Turskoj mogle popiti dvije kave koje su stajale od 5 do 7 kuna, odnosno manje od jednog eura. Prije dva desetljeća najjeftinija večera u Dubrovniku stajala je 100 kuna, što je oko 13 eura, dok su u dvije konkurentske destinacije moglo večerati već za 70 kuna, odnosno za manje od 10 eura.

Turisti željni dodatnog sadržaja za izlete u Dubrovniku i okolici morali su izbrojiti od 150 do 1000 kuna, odnosno 20 do 132 eura, dok se cijena izleta u Bodrumu kretala od 35 do 300 kuna (4,6 do 40 eura), a u Tunisu od 190 do 300 kuna, odnosno od 25 do 40 eura.

Ipak, cijena ulaznica u tadašnje dubrovačke disko klubove bila je povoljnija nego cijena ulaznica u klubove u Turskoj, kretala se od 20 do 30 kuna, što je 2,5 do 4 eura, koliko je iznosila i cijena ulaza u klubove u Hammametu, dok je upad u najjeftiniji disco u Bodrumu stajao od 40 kuna, odnosno 5,3 eura, pa na više.

Zbog visokih se cijena i podbačaja u lipnju te 2004. godine strahovalo da bi, nastavi li se do kraja sezone na domaćem tržištu rast zanimanja za odmor u Tunisu, Turskoj i na grčkim otocima Jadran mogao ostati bez čak 15.000 gostiju.