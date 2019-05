Evo koliko će europarlamentarci zarađivati u Bruxellesu i koje beneficije imaju

Hrvatsku će u Europskom parlamentu predstavljati po četiri zastupnika iz HDZ-a i SDP-a te po jedan s liste Hrvatskih suverenista, Mislava Kolakušića, Živog zida i Amsterdamske koalicije. Ispred HDZ-a u Europskom parlamentu bi trebali sjediti Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Tomislav Sokol i Željana Zovko. SDP će predstavljati Biljana Borzan, Tonino Picula, Predrag Fred Matić i Romana Jerković. Ispred Hrvatskih suverenista u Europski parlament ući će Ruža Tomašić, Mislav Kolakušić osvojio je mandat na svojoj listi, Živi zid će predstavljati Tihomir Lukanić, a Amsterdamsku koaliciju Valter Flego.

Kakve plaće i beneficije očekuju europarlamentarce? Kako je Večernji list ranije već pisao, oni će svakog mjeseca dobivati 8757 eura bruto plaće koja nakon oporezivanja u Belgiji iznosi točno 6800 eura, a nakon što ih i Hrvatska dodatno oporezuje i to po najvišoj stopi, ostane im oko 4500 eura. No to je gola plaća. U taj iznos nije uračunata i dnevnica koja iznosi 320 eura, a čime se pokriva trošak smještaja u Bruxellesu, Luxembourgu ili Strasbourgu gdje se održavaju plenarne sjednice. No ne i prijevoz do Belgije koji se plaća posebno.

Svaki od zastupnika ima i 24 tisuće eura mjesečno za asistente i 4200 eura za ured u domovini i troškove tog ureda.

Isto tako, imaju pravo i na povrat novca za putovanja vezana za parlamentarne sastanke u maksimalnom iznosu do 4454 eura godišnje, zatim mogućnost korištenja službenih vozila EU parlamenta u Bruxellesu i Strasbourgu te imaju pravo na povrat dvije trećine medicinskih troškova.

Nikola Vuljanić koji je u EU parlament ušao u ekipi prvih hrvatskih europarlamentaraca 2013. godine i koji svoj mandat nije ponovno izborio godinu dana poslije, ispričao je za Večernji list kako je plaću od EU parlamenta dobivao oko godinu i pol dana i za to je vrijeme, uštedio ozbiljan novac, čak 50 tisuća eura kojima je uredio stan.

Živio je, kaže, kako je navikao i ranije, normalno i skromno. Nije odsjedao u najskupljim hotelima, nego u onima u kojima je soba do 120 eura. Nije išao ni po elegantnim i skupim restoranima i kafićima, tako da je osim od plaće uštedio i od dnevnica.

Dodajmo i kako svi oni koji nisu opet izabrani u EU parlament imaju pravo i na „otpremnine“, odnosno plaću u punom iznosu dok ne pronađu neki novi posao, a to snalaženje može trajati do dvije godine. Kada se sve skupa zbroji, svi ti odlasci europarlamentaraca u Bruxelles će stajati gotovo 21 milijun eura, a plaće idu dalje i za svih 27 povjerenika Europske komisije.