Evo kolika je maksimalna mirovina koju možete ostvariti u Njemačkoj. Iznos će vas iznenaditi

Ako želite ostvariti najvišu moguću zakonsku mirovinu u Njemačkoj nakon što dosegnete zakonom propisanu dob za umirovljenje, potrebno je da ste svake godine radnog staža zarađivali najmanje iznos koji se nalazi na vrhu ljestvice za obračun doprinosa. Budući da se maksimalni broj bodova koje možete prikupiti godišnje blago mijenja, ukupni iznos bodova ovisi o razdoblju u kojem ste bili zaposleni i uplaćivali doprinose. Primjerice, netko tko je neprekidno radio od 1980. do 2024. godine mogao je skupiti najviše 87,56 bodova. Pomnožimo li to s trenutnom vrijednošću jednog mirovinskog boda, koja od 1. srpnja 2025. iznosi 40,79 eura, dolazimo do maksimalne mirovine od 3.572 eura mjesečno, piše Fenix.

Mirovina može biti i nešto viša ako u mirovinu odete kasnije od zakonski propisane dobi. Naime, dodatne godine rada znače dodatne doprinose, ali i uvećanje tzv. faktora pristupa. Za svaku godinu odgode odlaska u mirovinu, mirovina se uvećava za 6 posto (0,5 % po mjesecu). No, koliko je ljudi uopće u mogućnosti ostvariti ovu maksimalnu mirovinu? U stvarnosti, vrlo rijetki. Da bi netko dosegao maksimalni iznos, morao bi godinama zarađivati iznad granice za obračun doprinosa – praktički od početka karijere pa sve do umirovljenja.

Prema podacima Njemačkog mirovinskog osiguranja, manje od 0,1 % osiguranika – samo nekoliko tisuća ljudi – ostvaruje mirovinu veću od 3.000 eura mjesečno. S druge strane, realnija slika mirovina temelji se na tzv. standardnoj mirovini. Ona se odnosi na osobu koja je 45 godina zarađivala točno prosječni iznos plaće svih osiguranika, čime je prikupila 45 bodova. Takva osoba može očekivati bruto mirovinu od oko 1.800 eura. Međutim, većina umirovljenika ne uspije prikupiti punih 45 godina staža, pa je prosječna stvarna mirovina bliža iznosu od 1.100 eura mjesečno. Na taj iznos dodatno se primjenjuju odbici za zdravstveno i dugotrajno osiguranje, a u nekim slučajevima i porezi.