Europska i japanska tržišta čekaju – iskoristite vaučere za globalne prilike

Počevši od 16. rujna pa sve do 4. prosinca, najavljeno je niz konferencija, sajmova i poslovnih foruma od Slovenije, Mađarske i Austrije pa sve do Španjolske, Švedske, Švicarske, Danske i Nizozemske. Uz vaučere u iznosu od 250 do 700 eura koje dodjeljuje Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u sklopu programske komponente Eurostars koja se provodi u okviru Istraživačkog programa Hrvatska, financiranog iz Drugog švicarskog doprinosa, planiranje troškova putovanja može biti jednostavnije i lakše. Cjelovit popis događanja za koja je moguće dobiti vaučere dostupan je ovdje. Primarni cilj odlaska na gospodarske susrete je pronalaženje međunarodnih partnera za istraživačko-razvojne projekte koje sudionici namjeravaju prijaviti u program Eurostars.

Rok za prijavu je barem 15 dana prije samog događanja putem poveznice.

Više informacija o uvjetima i načinu prijave dostupno je ovdje.

Vaučeri za stručnu pomoć pri izradi projektne prijave za Eurostars program

Program Eurostars usmjeren je na poticanje tvrtki na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te jačanja njihovog inovacijskog kapaciteta, kao i stvaranje temelja za međunarodni tržišni plasman. Program nudi jedinstvenu priliku mikro, malim i srednjim poduzećima da ostvare suradnju u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti s tvrtkama i organizacijama iz čak 37 zemalja. U projektu moraju sudjelovati najmanje dvije zemlje članice EUREKA mreže. Natječaj i popis zemalja koje sudjeluju u programu pronađite na poveznici.

Pretprijava nije obavezna, ali oni koji je predaju do 14. srpnja 2025. i oni koji predaju punu prijavu do 4. rujna 2025., imat će priliku dobiti vaučer u iznosu od 3.350 eura za trošak stručne pomoći prilikom izrade projektne prijave za program Eurostars. Detaljnije upute o uvjetima dobivanja vaučera za stručnu podršku dostupne su ovdje.

Više informacija o programu i samom procesu prijave na trenutno otvoreni Eurostars natječaj možete pronaći na poveznici. Za dodatna pitanja na raspolaganju je Eurostars tim kojem se možete obratiti putem elektronske pošte eurostars@hamagbicro.hr.

Ne propustite sjajnu priliku – planirajte uzbudljivu jesen u Japanu

U okviru Nacionalnog dana Republike Hrvatske, HAMAG-BICRO organizira javni poziv za odlazak na Svjetsku izložbu EXPO 2025 Osaka u Japanu koja će se održati od 19. do 23. rujna 2025. godine. Prijavite se do petka, 4. srpnja 2025. putem poveznice i ostvarite pravo na vaučer u vrijednosti 1.500 eura. Jedno poduzeće može dobiti jedan vaučer za jednog zaposlenika.

Ovaj posjet održat će se uz prisustvo visokog državnog izaslanstva Republike Hrvatske, predvođenog predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem te predstavlja izvanrednu priliku za jačanje gospodarskih odnosa i uspostavu novih poslovnih veza s gospodarstvenicima iz Japana, kao i drugih zemalja koje sudjeluju na Svjetskoj izložbi EXPO u Osaki. Više informacija o uvjetima i načinu prijave dostupno je na sljedećoj poveznici.

Prijavite se na vrijeme i planirajte dinamičnu jesen – doznajte najnovije informacije o globalnim trendovima, promovirajte svoje proizvode i usluge na međunarodnom tržištu, sklopite nova partnerstva i ostvarite rast svojeg poslovanja.