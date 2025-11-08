Iako je posljednji summit Europske unije i CELAC-a, zajednice koja okuplja 33 države Latinske Amerike i Kariba – sve zemlje južno od Sjedinjenih Država – koji je pretprošle godine održan u Bruxellesu, bio iznimno obećavajući, a u međuvremenu je zbog trgovinskog rata američkog predsjednika Donalda Trumpa suradnja s novim partnerima poput latinoameričkih zemalja za Europu postala nužnost, sastanak europskih i latinoameričkih čelnika, koji danas počinje u Santa Marti u Kolumbiji, ipak je osuđen na neuspjeh.
Naime, sastanak na vrhu u povijesnom kolumbijskom gradu na obalama Kariba odlučili su bojkotirati gotovo svi najvažniji akteri na europskoj strani, uključujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, njemačkog kancelara Friedricha Merza, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i talijansku premijerku Giorgiu Meloni, koji su objavili da neće nazočiti summitu, što unaprijed umanjuje političko značenje summita i dovodi u pitanje vjerodostojnost okupljanja. U Santa Martu otputovat će, kako se čini u ovom trenutku, samo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, Portugalac, i španjolski premijer Pedro Sanchez, koji dolaze iz zemalja koje su predvodile kolonizaciju Latinske Amerike i danas održavaju posebne veze s tim dijelom svijeta.
Zbog straha od Trumpa summit EU i Latinske Amerike unaprijed je osuđen na neuspjeh, nije ni čudo da zemlje globalnog Juga preferiraju Kinu
