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STOTINE NOVIH OBJEKATA

U dječje vrtiće uloženo 530 milijuna eura, no demografski preokret još se čeka

Autor
Vedran Balen
31.07.2026.
u 22:03
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Dodao je kako će upravo na tim načelima biti utemeljen i novi Zakon o demografskoj obnovi. Iako brojke pokazuju da je Hrvatska u samo nekoliko godina ostvarila povijesni investicijski zamah u gradnji vrtića i povećala kapacitete za oko 45 tisuća djece, stručnjaci upozoravaju da demografski oporavak ne može počivati na jednoj mjeri.

Od 2021. godine do danas Hrvatska je ostvarila najveći investicijski ciklus u dječje vrtiće od osamostaljenja. Ulaganjima su stvoreni ili su u završnoj fazi stvaranja kapaciteti za oko 44.000 do 47.000 novih mjesta u dječjim vrtićima. Samo kroz NPOO i Program konkurentnost i kohezija ugovoreno je 375 projekata gradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja vrtića, vrijednih oko 233 milijuna eura.

Primjer dobre prakse

Ključne riječi
obnova demografija ulaganje dječji vrtić

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