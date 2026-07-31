U dječje vrtiće uloženo 530 milijuna eura, no demografski preokret još se čeka

Od 2021. godine do danas Hrvatska je ostvarila najveći investicijski ciklus u dječje vrtiće od osamostaljenja. Ulaganjima su stvoreni ili su u završnoj fazi stvaranja kapaciteti za oko 44.000 do 47.000 novih mjesta u dječjim vrtićima. Samo kroz NPOO i Program konkurentnost i kohezija ugovoreno je 375 projekata gradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja vrtića, vrijednih oko 233 milijuna eura.
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