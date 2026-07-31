U dječje vrtiće uloženo 530 milijuna eura, no demografski preokret još se čeka

Dodao je kako će upravo na tim načelima biti utemeljen i novi Zakon o demografskoj obnovi. Iako brojke pokazuju da je Hrvatska u samo nekoliko godina ostvarila povijesni investicijski zamah u gradnji vrtića i povećala kapacitete za oko 45 tisuća djece, stručnjaci upozoravaju da demografski oporavak ne može počivati na jednoj mjeri.