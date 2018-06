EULEX odlazi s Kosova s upitnim rezultatima

Europska misija vladavine prava (EULEX) nakon deset godina napušta Kosovo s različitim ocjenama njezine učinkovitosti - dužnosnici su puni pohvala, a javnost kritika. Misija vladavine prava Europske unije na Kosovu (EULEX) koja 14. lipnja prestaje voditi istrage i donositi presude, ustanovljena je u prosincu 2008., deset mjeseci nakon proglašenja neovisnosti Kosova.

Zahvaljujući stotinama milijuna eura potrošenih u deset godina, stotine sudaca i policajaca došle su na Kosovo kako bi rasvijetlili najteže zločine počinjene u ratu kosovskih ustanika i srpskih snaga (1998.-99.) i nakon njega, obračunaju se s korupcijom i organiziranim kriminalom te izgrade povjerenje između stanovnika Kosova i njihova pravosuđa.

"Imam razloga biti nezadovoljna EULEX-om", rekla je za AFP Silvana Marinković (46).

Nestanak supruga Gorana pred kraj rata, kao i 1.600 drugih ljudi, ostao je bez odgovora. "Nisu ni pokušali riješiti moj problem", rekla je Marinković, pripadnica srpske manjine. Voditeljica misije Aleksandra Papadopulu staje u obranu "vidljivih rezultata na Kosovu i brojnih očitih uspjeha". Grčka diplomatkinja pritom stiče da je EULEX donio 648 presuda.

To zadovoljstvo dijeli i kosovski predsjednik Hashim Thaci koji ocjenjuje da je "suradnja s EULEX-om donijela iznimnu korist ustanovama na Kosovu". No Kosovo je nakon deset godina na 85. mjestu ljestvice korumpiranosti Transparency Internationala, ispred Albanije, ali iza Srbije. Europska komisija u posljednjem izvješću ističe da je "raširena korupcija razlog zabrinutosti" za to područje s 1,8 milijuna stanovnika.

Dnevni list Zeri se narugao EULEX-ovu obećanju da će loviti "krupnu ribu" i napisao da su 'upecali' samo sitne. Od trojice glavnih vođa OVK-a kojima se sudilo, na slobodu su pušteni Sami Lushtaku i Fatmir Limaj, a Sulejman Selimi je osuđen na osam godina zatvora zbog mučenja zatvorenika.

Među nerazjašnjenim ubojstvima je i ono novinara Xhemaila Mustafe koji je usmrćen 2000. u svom domu. Taj bivši savjetnik predsjednika Ibrahima Rugove u svojim je komentarima osuđivao nasilje pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova nad njihovim protivnicima. Njegova kći Beriane Mustafa (36) misli da je EULEX "doživio potpuni krah".

"Ne razumijem kako jedna misija EU-a sa svim sredstvima kojima je raspolagala nije mogla rasvijetliti nijedno ubojstvo", rekla je.

U ratu na Kosovu poginulo je 13.000 ljudi. Nevladina organizacija Humanitarian Law Centre koja se bavi ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, navodi da je riješeno samo 25 slučajeva. "Tisuće su žrtava politike sustavnog silovanja koje su činile srpske snage, a nijedan slučaj nije riješen i nijedan krivac kažnjen", dodaje organizacija u priopćenju poslanom AFP-u.

"EULEX je neuspjeh. Dobra zamisao (...) koja je loše provedena", ocijenio je Talijan Andrea Capussela, bivši čelnik International Civilian Officea (ICO), međunarodnog tijela zaduženog da prati ustroj institucija na Kosovu. EULEX "nije došao kako bi čarobnim štapićem u nekoliko godina riješio sve probleme Kosova u vezi s vladavinom prava", rekla je Papadopulu.

Ariana Qosja iz neovisnog istraživačkog središta KIPRED koje se bavi sigurnosnim pitanjima, razočarana je zbog nedovršenih istraga EULEX-a koje "sad na Kosovu preuzimaju domaći sudovi, a ondje je pravosuđe još pod kontrolom politike". U misiji EULEX-a svojedobno je sudjelovao i hrvatski policijski kontigent.