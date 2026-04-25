NJEMAČKA

Nova anketa otkrila: AfD dosegao rekordnu potporu, Zeleni u laganom padu

Foto: Reuters/Pixsell
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
25.04.2026.
u 22:22

INSA je ispitala 1203 osobe između 20. i 24. travnja te je pitala ispitanike kako bi glasali kada bi se savezni izbori održavali u nedjelju.

Njemačka krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) narasla je na rekordnih 28 posto u posljednjoj tjednoj anketi INSA-e o glasačkim namjerama koja je objavljena u subotu, povećavši prednost pred konzervativcima za četiri postotna boda.  Ovo su najviši rezultati stranke u anketama INSA-e, narasli za jedan bod od prethodnog tjedna, ističe Reuters.

Konzervativna stranka CDU kancelara Friedricha Merza stoji na 24 posto kao i prošli tjedan, dok su Zeleni pali za jedan bod na 12 posto. Socijaldemokrati (SPD) imaju stabilnih 14 posto, dok je Ljevica ostala na 11 posto. Kako 11 posto glasova odlazi strankama koje neće ući u parlament, vladajućoj većini matematički bi trebalo barem 45 posto glasova među strankama koje bi prešle prag.

Ako stranke nastave isključivati suradnju s AfD-om, održive vladajuće koalicije bile bi trostranački savezi, pokazala je anketa. Koalicija CDU-a, SPD-a i Zelenih imala bi 50 posto, dok bi Unija, SPD i Ljevica imale ukupno 49 posto. INSA je ispitala 1203 osobe između 20. i 24. travnja te je pitala ispitanike kako bi glasali kada bi se savezni izbori održavali u nedjelju.

Njemačka AfD

AN
Anteo
22:53 25.04.2026.

Predlažem potpunu zabranu stranaka koje nisu podobne, na izbore mogu samo stranke koje odobri zelena stranka. Slavimo demokraciju, a ne da tu demokraciju biraju građani na izborima.

mustafa1
mustafa1
22:42 25.04.2026.

AfD je jedina stranka u Njemackoj koja Njemacku a time i Evropu moze izvuci iz govana u koje su ih ovi dosadasnji sluge uvukli.

