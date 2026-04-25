Nova anketa otkrila: AfD dosegao rekordnu potporu, Zeleni u laganom padu

Njemačka krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) narasla je na rekordnih 28 posto u posljednjoj tjednoj anketi INSA-e o glasačkim namjerama koja je objavljena u subotu, povećavši prednost pred konzervativcima za četiri postotna boda. Ovo su najviši rezultati stranke u anketama INSA-e, narasli za jedan bod od prethodnog tjedna, ističe Reuters.

Konzervativna stranka CDU kancelara Friedricha Merza stoji na 24 posto kao i prošli tjedan, dok su Zeleni pali za jedan bod na 12 posto. Socijaldemokrati (SPD) imaju stabilnih 14 posto, dok je Ljevica ostala na 11 posto. Kako 11 posto glasova odlazi strankama koje neće ući u parlament, vladajućoj većini matematički bi trebalo barem 45 posto glasova među strankama koje bi prešle prag.

Ako stranke nastave isključivati suradnju s AfD-om, održive vladajuće koalicije bile bi trostranački savezi, pokazala je anketa. Koalicija CDU-a, SPD-a i Zelenih imala bi 50 posto, dok bi Unija, SPD i Ljevica imale ukupno 49 posto. INSA je ispitala 1203 osobe između 20. i 24. travnja te je pitala ispitanike kako bi glasali kada bi se savezni izbori održavali u nedjelju.