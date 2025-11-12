Podizanje kamatnih stopa znatno je pridonijelo poboljšanju profitabilnosti europskih banaka, no čini se da se ta era obilja za banke bliži kraju. Sve više raste rizik od pogoršanja kvalitete imovine i povećanih troškova financiranja, što može smanjiti buduće prihode, upozorila je tvrtka za savjetovanje o strategiji i upravljanju McKinsey u svom globalnom godišnjem pregledu bankarstva u ovoj godini.
"Pooštravanje uvjeta pod kojima se krediti odobravaju i smanjenje financijske sposobnosti zajmoprimaca da vraćaju dugove dodatno će otežati bankama da ostvaruju profit", upozoravaju u McKinseyu. Njegovi analitičari ističu da europske banke, iako su ostvarile rekordne profite u 2024., još trpe znatan jaz u valuaciji u odnosu na druge industrije. Omjer cijene dionica i knjigovodstvene vrijednosti za bankarski sektor je, naime, oko jedan, dok je prosjek u drugim industrijama oko tri. To znači da su banke procijenjene oko 67 posto niže u usporedbi s drugim industrijama jer tržište smatra da imaju slabiju budućnost u smislu rasta i profita.
Rekordne zarade neće se ponoviti, kvaliteta imovine slabi, troškovi rastu, a fintech konkurencija pritišće marže, upozorava McKinsey
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Evo kako izgleda novi đakon za kojim su samoborske dame totalno poludjele, predviđaju mu punu crkvu
Zaustavljeni autobusi prema Hrvatskoj i BiH u velikoj akciji: Putnici ostali na cesti
Senzacionalno otkriće svećenika iz Hercegovine: Papa je odlučio da sve knjige budu na hrvatskom jeziku...
Želite prijaviti greške?
Tko će vladati Mađarskom: Magyar u prednosti, Orbána spašava Trump
Svi se svađaju koliko je ovdje mrtvih, a nikoga nije briga što je nas živih sve manje
Zvone, ovo nisu oscilacije: Ne morate biti Celta da iskoristite greške Dinama
Ja i Rundek nikad se nismo posvadili, ali smo dva svijeta, a s Johnnyem se čujem, ali ne razgovaramo o glazbi
Još iz kategorije
Nacija upozorena na moguću katastrofu: 'To je izravna prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti'
Potencijalni kolaps AMOC-a mogao bi izazvati moderno ledeno doba, s padom zimskih temperatura diljem sjeverne Europe na nove hladne ekstreme, donoseći znatno više snijega i leda.
Sutkinja Okružnog suda ukorila Netanyahua: 'Odgovorite na pitanja koja su vam upućena'
Dok ga domaći sudovi ispituju zbog korupcije, s međunarodne strane pritišće ga još teža sjena. Međunarodni kazneni sud u Haagu izdao je nalog za njegovo uhićenje, zajedno s bivšim ministrom obrane, zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti
Slučaj koji se nadvio nad odnose Kijeva i Berlina, dva krajnje desna zastupnika planiraju i u Moskvu, stižu im optužbe: 'Izdaja!'
Jedan od lidera AfD-a Tino Chrupalla optužio je svojedobno njemačke mainstream stranke da se ponašaju kao "američki vazali"
Iznenađenje iz Moskve: 'Ruski tim je spreman na to. Lopta je na ukrajinskom terenu'
Ukrajina pak odbacuje optužbe Kremlja da je ona kriva za zastoj u mirovnom procesu. Na susretu krajem srpnja, dugom samo 40 minuta, ukrajinska strana predložila je susret u kolovozu između njezinog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina
FOTO Ovo su nove karte s bojišta: Vojni stručnjaci otkrili što se događa s ključnim ukrajinskim gradom
Ruske snage također se suočavaju s izazovima u proširenju logistike, što bi olakšalo konsolidaciju položaja i akumulaciju ljudstva za daljnje napade pješaštva koje se već infiltriralo u Pokrovsk, stoji u analizi Instituta za proučavanje rata
Turski tužitelj zatražio je nevjerojatnu kaznu od više od 2000 godina zatvora za İmamoğlua
İmamoğlu je simbol oporbene Turske i nada milijunima građana koji vjeruju u mogućnost demokratske promjene. Njegova pobjeda na lokalnim izborima u Istanbulu 2019. godine bila je šok za Erdoğanov režim, jer je pokazala da se vlast može poraziti na biralištima
Ismijavanje, nizak ratni moral i zastarjela oprema sad su prošlost: Europski div se probudio, a dvije države strepe
Njemačka s najvećom europskom vojskom, opremljenom vrhunskim tenkovima, projektilima i mlažnjacima, daleko je od ismijavane Bundeswehr s niskim moralom i zastarjelom opremom. Ta vojna moć povezana je s političkom i ekonomskom snagom - i Europa će se morati prilagoditi dominantnoj Njemačkoj.
Tamburaški festival okupio sedamnaest KUD-ova u Americi
Kroz ove festivale širi se snaga i ljepota tamburaške glazbe koja čuva našu hrvatsku kulturnu baštinu i tradicijske običaje te ponosno širi zajedništvo i postojanost Hrvata u Americi
Priprema li se SAD za novi rat? Premješten najveći američki nosač zrakoplova na svijetu
Venezuela raspoređuje oružje, uključujući desetljećima staru opremu ruske proizvodnje, te planira organizirati gerilski otpor ili izazvati kaos u slučaju američkog zračnog ili kopnenog napada, prema izvorima