12.11.2025. u 13:54

Rekordne zarade neće se ponoviti, kvaliteta imovine slabi, troškovi rastu, a fintech konkurencija pritišće marže, upozorava McKinsey

Podizanje kamatnih stopa znatno je pridonijelo poboljšanju profitabilnosti europskih banaka, no čini se da se ta era obilja za banke bliži kraju. Sve više raste rizik od pogoršanja kvalitete imovine i povećanih troškova financiranja, što može smanjiti buduće prihode, upozorila je tvrtka za savjetovanje o strategiji i upravljanju McKinsey u svom globalnom godišnjem pregledu bankarstva u ovoj godini.

"Pooštravanje uvjeta pod kojima se krediti odobravaju i smanjenje financijske sposobnosti zajmoprimaca da vraćaju dugove dodatno će otežati bankama da ostvaruju profit", upozoravaju u McKinseyu. Njegovi analitičari ističu da europske banke, iako su ostvarile rekordne profite u 2024., još trpe znatan jaz u valuaciji u odnosu na druge industrije. Omjer cijene dionica i knjigovodstvene vrijednosti za bankarski sektor je, naime, oko jedan, dok je prosjek u drugim industrijama oko tri. To znači da su banke procijenjene oko 67 posto niže u usporedbi s drugim industrijama jer tržište smatra da imaju slabiju budućnost u smislu rasta i profita.

Ključne riječi
financije bankari banke

