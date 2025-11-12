Podizanje kamatnih stopa znatno je pridonijelo poboljšanju profitabilnosti europskih banaka, no čini se da se ta era obilja za banke bliži kraju. Sve više raste rizik od pogoršanja kvalitete imovine i povećanih troškova financiranja, što može smanjiti buduće prihode, upozorila je tvrtka za savjetovanje o strategiji i upravljanju McKinsey u svom globalnom godišnjem pregledu bankarstva u ovoj godini.



"Pooštravanje uvjeta pod kojima se krediti odobravaju i smanjenje financijske sposobnosti zajmoprimaca da vraćaju dugove dodatno će otežati bankama da ostvaruju profit", upozoravaju u McKinseyu. Njegovi analitičari ističu da europske banke, iako su ostvarile rekordne profite u 2024., još trpe znatan jaz u valuaciji u odnosu na druge industrije. Omjer cijene dionica i knjigovodstvene vrijednosti za bankarski sektor je, naime, oko jedan, dok je prosjek u drugim industrijama oko tri. To znači da su banke procijenjene oko 67 posto niže u usporedbi s drugim industrijama jer tržište smatra da imaju slabiju budućnost u smislu rasta i profita.