U Srbiji u zakopanoj bačvi pronađeno tijelo: Postoji sumnja o kome je riječ

Više javno tužiteljstvo i policija sumnjaju da se posmrtni ostaci Aleksandra Nešovića Baje nalaze u zakopanoj bačvi. Kako javlja srpski Telegraf, na području Inđije, grada koji se nalazi u Vojvodini, pronađena je zakopana bačva za koju se sumnja da skriva posmrtne ostatke ubijenog muškarca, čime bi strategija obrane "nema tijela, nema djela“ mogla pasti u vodu. Iako je policija do jučer pretraživala teren oko Jarkovačkog jezera, najnoviji operativni podaci odveli su tužitelje i policiju izravno do lokacije u Inđiji. Tamo je, u prisutnosti nadležnih tijela, iskopana bačva koja bi mogla staviti točku na potragu koja traje od 13. svibnja.

Ovaj obrat bi mogao potpuno promijeniti poziciju Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, koje vodi postupak protiv ukupno 10 osoba osumnjičenih za teško ubojstvo i pomaganje u prikrivanju tijela, za što su osumnjičeni i visoki policijski dužnosnici, među kojima je i Veselin Milić, bivši načelnik beogradske policije. Tužiteljstvo je do sada izdalo čak 70 naloga za različita vještačenja. Sadržaj pronađene bačve upućen je na Institut za sudsku medicinu kako bi se službeno potvrdio identitet žrtve i utvrdio točan uzrok smrti. Na terenu se provode forenzička ispitivanja, kako bi se utvrdilo postoje li na samoj bačvi, unutarnjim folijama ili zemljištu biološki tragovi (DNK ili otisci prstiju) nekoga od 10 osumnjičenih.

Izdano je i 12 naloga za barutne čestice, kako bi se utvrdila prisutnost čestica na rukama i odjeći osumnjičenih. Likvidacija Aleksandra Nešovića Baje uzdrmala je same temelje policije. Sumnja se da je žrtva namamljena na sastanak u restoran na Senjaku, nakon čega su Saša V. (zvani Boske) i Mario S. izvršili egzekuciju. Zbog sumnje da su pružali logistiku ili pokušali zataškati tragove zločina, odmah su procesuirani i visoki policijski dužnosnici iz samog vrha beogradske policije i Uprave kriminalističke policije.