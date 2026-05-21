Ukrajinski 'kralj' dronova: 'Poslali su pet Shaheda, imali su jednu misiju - ubiti me'

Rat u Ukrajini već je odavno prerastao klasično ratovanje i pretvorio se u brutalnu tehnološku utrku u kojoj pobjedu ne donose samo vojnici i oružje, već brzina prilagodbe, inovacije i razvoj novih sustava. Na to upozorava savjetnik ukrajinskog Ministarstva obrane Serhii “Flash” Beskrestnov, jedan od vodećih ukrajinskih stručnjaka za dronove, elektroničko ratovanje i vojnu tehnologiju, koji tvrdi da današnje bojište izgleda potpuno drukčije nego prije samo nekoliko godina, pišu iz United24 Media.

Prema njegovim riječima, rat na prvoj liniji gotovo je zamrznut jer se linija kontakta jedva pomiče, a svaka tehnika koja se pojavi na terenu postaje laka meta za FPV dronove. Upravo zato, kaže, rat se danas sve više pretvara u natjecanje inženjerskih rješenja. Ukrajina se pritom, naglašava, mora oslanjati na tehnologiju jer nema iste ljudske resurse kao Rusija. Dok Rusija može nadoknaditi velike gubitke vojnika, za Ukrajinu je svaki gubitak ozbiljan problem. Zbog toga se sve više ulaže u bespilotne sustave na kopnu, moru i u zraku.

Posebno ističe razvoj kopnenih robotskih sustava koji već preuzimaju najopasnije zadatke na bojištu, poput evakuacije ranjenih i dostave opskrbe na prve linije. U budućnosti bi, smatra, roboti mogli preuzeti i borbene zadatke, uključujući zauzimanje položaja, postavljanje mina i razminiranje, dok bi vojnici ostajali pod zaklonom.

Govoreći o razlici između ukrajinskog i ruskog pristupa razvoju vojne tehnologije, Beskrestnov tvrdi da Rusija i dalje počiva na velikim vojno-industrijskim kompleksima i masovnoj proizvodnji, dok se Ukrajina oslanja na male i fleksibilne razvojne timove te privatne tvrtke koje eksperimentiraju s različitim rješenjima. 'Kod njih postoji jedan tip Shahed drona i to je uglavnom to, dok kod nas više timova paralelno razvija različite verzije i nove sustave', objašnjava.

Dodaje kako upravo ta fleksibilnost omogućuje Ukrajini brže prilagodbe na bojištu, jer se nova rješenja pojavljuju gotovo svakodnevno, dok velikim zapadnim korporacijama za male izmjene trebaju mjeseci zbog birokracije, testiranja i odobrenja. Kao jedan od najvećih tehnoloških iskoraka u protekloj godini navodi razvoj dronova presretača. Ukrajina je, kaže, dugo bila bez učinkovitog odgovora na ruske Shahed dronove, no razvoj protuzračnih bespilotnih letjelica značajno je poboljšao obranu zemlje.

Ističe da je najveći izazov bio razviti dovoljno brze dronove koji mogu presresti Shahede pri brzinama od 200 do 300 kilometara na sat. Govoreći o budućnosti ratovanja, Beskrestnov smatra da su klasična oklopna vozila već izgubila dominantnu ulogu na bojištu. 'Era tenkova kakve smo poznavali praktički je završila. Danas nekoliko jeftinih dronova može uništiti vozilo vrijedno milijune eura', upozorava.

FPV dronove opisuje kao 'kalašnjikove modernog ratovanja' oko kojih se razvija čitav tehnološki ekosustav. Frekvencije se stalno mijenjaju kako bi se izbjeglo elektroničko ometanje, razvijaju se snažnije baterije, a sve češće koriste se i sustavi upravljanja putem optičkih vlakana. Posebno upozorava da ulazimo u eru vojne umjetne inteligencije u kojoj će dronovi samostalno identificirati mete i donositi odluke o napadu, dok će bespilotni sustavi djelovati u koordiniranim rojevima. Neke od tih tehnologija, tvrdi, već su prisutne na bojištu s obje strane sukoba.

Beskrestnov je otkrio i detalje pokušaja atentata na njega, za koji tvrdi da ga je organizirala Rusija. Prema njegovim riječima, pet mlaznih Shahed dronova s izravnim daljinskim upravljanjem poslano je s jednim ciljem - da ga ubiju. Jedan dron srušen je odmah nakon prelaska granice, dva su oborena kasnije, jedan se srušio zbog gubitka kontrole, no jedan je pogodio njegovu kuću. 'Spasilo me čudo', rekao je, dodajući da je glavni udar apsorbirala međukatna konstrukcija pa nitko od članova njegove obitelji nije stradao.

Tvrdi i da su ruski operateri Shaheda na Telegramu javno priznali kako su pratili njegovo kretanje i objavili koordinate njegove kuće prije napada, no objava je kasnije izbrisana. Posebno ga je, kaže, šokirala činjenica da je napad bio usmjeren i prema njegovoj obitelji. 'Očekivao sam pokušaj atentata na sebe, ali nisam mogao zamisliti da će pokušati ubiti i moju obitelj razaranjem cijele stambene zgrade', rekao je.