Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
UHIĆENO DEVET ČLANOVA KRIMINALNE SKUPINE

GPS-om pratili 100 luksuznih vozila vrijednih tri milijuna eura prije no što su ih ukrali

Europol
VL
Autor
Ivana Jakelić
08.10.2025.
u 08:45

Kako bi prikrili krađu vozila, na njih su stavljali tablice s rashodovanih vozila, a pojedini članovi kriminalne organizacije imali su veze u brodarskim kompanijama koje su im služile kao paravan za prijevoz automobila

Kriminalna mreža koja se sumnjiči da je ukrala više od 100 luksuznih vozila vrijednih milijune eura, razotkrivena je u zajedničkoj akciji policija Italije, Belgije i Španjolske koju je potpomogao Europol. Akciju uhićenja članova kriminalne organizacije koordinirala je talijanska policija, a vrijednost ukradenih vozila procjenjuje se na oko tri milijuna eura. Članovi kriminalne skupine uglavnom su bili Moldavci koji govore ruski, a meta su im bila hibridna vozila koja su krali po sjevernoj Italiji te na području španjolske Marbelle. Ukradena vozila, ali i njihovi dijelovi poput karoserije, baterije, mehaničkih dijelova, potom bi bili prevezeni brodom do Antwerpena, nakon čega bi dalje bili transportirani radi preprodaje na međunarodnim ilegalnim tržištima.

U koordiniranoj akciji policije, Europola i Eurojusta na koncu je u Italiji uhićeno devet osoba te je zaplijenjeno 35.000 eura u gotovini i 150.000 eura u kripto valutama. U akciji je ukupno sudjelovalo oko 100 policajaca, a Europol navodi da je kriminalna organizacija krađe planirala vojnički precizno: imali su tim koji je bio specijaliziran za krađe vozila, njihovo skladištenje te krivotvorenje dokumentacije. Kriminalna skupina se koristila GPS-om kojim je pratila vozila koja je planirala ukrasti, a koristili su i elektroniku kako bi premostili sigurnosne sustave.

Kako bi prikrili krađu vozila, na njih su stavljali tablice s rashodovanih vozila, a pojedini članovi kriminalne organizacije imali su veze u brodarskim kompanijama koje su im služile kao paravan za prijevoz automobila do Antwerpena i dalje. Tijekom istrage razotkriven je i kompleksni sistem plaćanja, pri čemu su se koristile kriptovalute i kriptonovčanici, a utvrđeno je da su na takav način obavljeni novčani transferi u iznosu od oko milijun eura.

FOTO Dizajnerska vila u Krnici oduševljava izgledom i detaljima: Pogledajte što nudi za 620.000 eura
1/16
Ključne riječi
europol luksuzna vozila krađa vozila

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još