GPS-om pratili 100 luksuznih vozila vrijednih tri milijuna eura prije no što su ih ukrali

Kriminalna mreža koja se sumnjiči da je ukrala više od 100 luksuznih vozila vrijednih milijune eura, razotkrivena je u zajedničkoj akciji policija Italije, Belgije i Španjolske koju je potpomogao Europol. Akciju uhićenja članova kriminalne organizacije koordinirala je talijanska policija, a vrijednost ukradenih vozila procjenjuje se na oko tri milijuna eura. Članovi kriminalne skupine uglavnom su bili Moldavci koji govore ruski, a meta su im bila hibridna vozila koja su krali po sjevernoj Italiji te na području španjolske Marbelle. Ukradena vozila, ali i njihovi dijelovi poput karoserije, baterije, mehaničkih dijelova, potom bi bili prevezeni brodom do Antwerpena, nakon čega bi dalje bili transportirani radi preprodaje na međunarodnim ilegalnim tržištima.

U koordiniranoj akciji policije, Europola i Eurojusta na koncu je u Italiji uhićeno devet osoba te je zaplijenjeno 35.000 eura u gotovini i 150.000 eura u kripto valutama. U akciji je ukupno sudjelovalo oko 100 policajaca, a Europol navodi da je kriminalna organizacija krađe planirala vojnički precizno: imali su tim koji je bio specijaliziran za krađe vozila, njihovo skladištenje te krivotvorenje dokumentacije. Kriminalna skupina se koristila GPS-om kojim je pratila vozila koja je planirala ukrasti, a koristili su i elektroniku kako bi premostili sigurnosne sustave.

Kako bi prikrili krađu vozila, na njih su stavljali tablice s rashodovanih vozila, a pojedini članovi kriminalne organizacije imali su veze u brodarskim kompanijama koje su im služile kao paravan za prijevoz automobila do Antwerpena i dalje. Tijekom istrage razotkriven je i kompleksni sistem plaćanja, pri čemu su se koristile kriptovalute i kriptonovčanici, a utvrđeno je da su na takav način obavljeni novčani transferi u iznosu od oko milijun eura.