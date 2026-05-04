Energični Neven, Mučin, Zubi i Insan nova su pojačanja lineupa INmusic festivala

Četiri energična regionalna benda pridružuju se lineupu slavljeničkog izdanja INmusic festivala. Na osamnaesto izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala stižu Neven, Mučin, Zubi i Insan, čija se energija i autentičnost stapaju u jedinstveno koncertno iskustvo. Beogradski Neven predvodi novu generaciju hardcore zvuka inspiriranog njujorškim Youth Crew nasljeđem, ali s modernijim pristupom.

Njihovi tekstovi duboko zadiru u teme introspekcije, samospoznaje i duhovnosti, stvarajući snažnu poveznicu između osobnog razvoja i glazbenog izraza. Od osnutka 2021. godine brzo su se etablirali kao jedno od ključnih imena scene, osobito nakon singla „Ostajem pozitivan“. Njihovo izdanje „Zakon ljubavi“ dodatno je učvrstilo njihov status, dok kontinuirane europske turneje i nastupi na velikim festivalima potvrđuju njihov rast i relevantnost.

Iz Podgorice dolazi Mučin, relativno mlad bend koji je u kratkom vremenu uspio privući pažnju publike diljem regije. Njihov zvuk je dinamična mješavina Oi!, post-punka, indieja i metala, prožeta sirovom energijom i jasnim stavom. Dva EP izdanja i niz koncertnih nastupa po Hrvatskoj i Srbiji pokazali su da se radi o bendu koji brzo gradi svoju bazu fanova, dok rad na novom materijalu najavljuje daljnji razvoj njihovog izraza.

Zubi predstavljaju drugačiji pristup, spontani, gotovo instinktivni projekt koji je nastao bez unaprijed definiranih okvira. Njihova glazba je direktna reakcija na stvarnost, sirova i nefiltrirana, ali istovremeno promišljena u svom estetskom identitetu. Nakon niza zapaženih nastupa na festivalima i u underground prostorima, njihov debitantski album prepoznat je od strane domaće kritike kao jedno od najvažnijih izdanja 2025. godine, čime su se profilirali kao bend koji ograničenja pretvara u snagu.

Insan donosi futuristički zaokret, spoj popa, trapa i hardcorea oblikovan kroz prizmu jugoslavenskog undergrounda. Njihov povratak s albumom „Planet Tuga“ označava novu fazu, obilježenu introspekcijom i istraživanjem emocionalnih krajolika suvremenog svijeta. Njihov zvuk ostaje intenzivan i poetski nabijen, dok koncerti uživo nude iskustvo koje je istovremeno fizičko i emotivno. Konceptualno, bend se predstavlja kao intergalaktički kolektiv koji kroz glazbu istražuje granice optimizma i identiteta.

Neven, Mučin, Zubi i Insan pridružuju se lineupu INmusic festivala #18 – izdanju koje ujedno obilježava 20 godina postojanja festivala. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning, Joshua Idehen i brojni drugi uveličat će proslavu 20. rođendana najvećeg hrvatskog open-air festivala.