Emotivno u Vukovaru: Majka Jean-Michela poklonila se lijesu

Danas se u Vukovaru održava posljednji ispraćaj heroja Domovinskog rata Jean‑Michel Nicoliera. Njegovi posmrtni ostaci nedavno su identificirani nakon više od 34 godine i pronađeni su u masovnoj grobnici na Ovčari. Pokop će biti danas u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Velik broj građana iz cijele zemlje stigao je u Vukovar odati počast francuskom dragovoljcu, a posebno emotivan trenutak dogodio se kada je njegova majka Lyliane, zajedno s bratom Paulom i ostatkom obitelji, stigla do lijesa i poklonila se svom sinu Jean-Michelu, javlja RTL.
