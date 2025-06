Toplinska kupola zahvatila europske gradove, temperauture idu i preko 42 stupnjeva

Europske turističke destinacije suočavaju se s rekordnim vrućinama, pri čemu se očekuje da će temperature u popularnim odmaralištima dosegnuti čak 40°C. Pariz i Rim pod upozorenjem su za vikend i idući tjedan, dok Grčka se bori s požarima. Stephen Dixon, predstavnik Meteorološkog zavoda, upozorio je na toplinski val koji zahvaća južnu i zapadnu Europu, šireći se prema jugoistoku. "Očekujemo temperature 5-10°C iznad prosjeka, s mogućnošću dosezanja 40°C na jugoistoku i više u dijelovima Iberije od petka, što bi moglo srušiti lipanjske rekorde," izjavio je. "Ova iznimna vrućina proširit će se na sjever zapadne Europe početkom idućeg tjedna, utječući i na toplinski val u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva, iako ne tako intenzivno," dodao je.

Jason Nicholls, vodeći prognostičar AccuWeathera, predviđa formiranje snažnog područja visokog tlaka nad zapadnom Europom, slično nedavnom "naletu vrućine". "Sustav će se proširiti preko Španjolske, Portugala, Francuske te prema Njemačkoj i Italiji kako se bližimo vikendu", objasnio je. Nicholls upozorava: "U ekstremnim slučajevima, ljudi bi mogli doživjeti toplinski udar ili iscrpljenost, posebno ako su izloženi suncu tijekom najtoplijeg dijela dana." U Španjolskoj temperature naglo rastu od petka, s očekivanim toplinskim valom do utorka i mogućim ekstremnim temperaturama do 42°C u nekim regijama, prema španjolskom meteorološkom uredu, javlja Independent.

"Očekuju se vrlo visoke i dugotrajne temperature, danju i noću, što predstavlja rizik za izložene i ranjive osobe," upozorila je agencija. Kanarski otoci mogli bi dosegnuti 36°C u subotu, dok će unutrašnjost Mallorce povremeno bilježiti 38°C.

Portugalski meteorolozi izdali su narančasto upozorenje zbog ekstremnih vrućina tijekom vikenda. Predviđa se da će Lisabon i središnji Portugal premašiti 42°C do nedjelje, dok će južni dijelovi zemlje dosegnuti 30°C. Pariz se od ponedjeljka bori s toplinskim valom, s vrhuncem od 39°C u utorak. Meteorolozi savjetuju oprez onima koji moraju dulje boraviti vani. Nicholls ističe da su ovakve temperature neuobičajene za Pariz u ovo doba godine, posljednji put zabilježene 2022.

Jug Francuske očekuje temperature do 40°C, uz ozbiljna upozorenja na opasnost od požara i ekstremne vrućine za devet departmana u središnjoj i jugoistočnoj Francuskoj do subote. U unutrašnjosti tih područja, temperature bi mogle dosegnuti 42°C, izvještava Le Parisien. Meteo-France upozorava da bi visoke temperature Sredozemnog mora mogle utjecati na noćne temperature, "čineći noći zagušljivijima tijekom toplinskog vala". U Grčkoj, prvi ljetni toplinski val doveo je temperature u Ateni blizu 40°C u četvrtak, dok je južno od grada izbio veliki požar, prisiljavajući vlasti na evakuaciju.

Požar, koji je navodno izbio u naseljenom području, potaknut je jakim vjetrovima promjenjivog smjera, stvarajući oblake dima na nebu. "Upućujemo ljude da napuste domove," izjavio je lokalni vijećnik Apostolos Papadakis na grčkoj državnoj televiziji ERT. Ministarstvo rada proglasilo je u petak obustavu rada za određene radnike, uključujući dostavljače, zbog očekivanih temperatura do 41°C, prema grčkim novinama Ta Nea. Očekuje se da će popularna talijanska turistička odredišta doživjeti duga razdoblja s temperaturama iznad 30°C. Rim će bilježiti temperature iznad 37°C do četvrtka, prema Il Meteu, dok će Firenca od ponedjeljka varirati između 38°C i 39°C. Napulj će dosegnuti 37°C u subotu i ponedjeljak, a Venecija 36°C u srijedu i četvrtak.

Ostale talijanske destinacije očekuju blaže temperature, s Napuljem u srednjim 30-ima i Barijem u visokim 20-ima tijekom vikenda. Kako se toplinski val kreće prema sjeveru, meteorolozi upozoravaju da bi dijelovi Njemačke mogli dosegnuti gotovo 40°C do srijede. Dr. Karsten Brandt, klimatolog s portala donnerwetter.de, izjavio je za njemački Bild: "Stiže velika vrućina. Do sredine idućeg tjedna moguć je porast temperature do 40 stupnjeva Celzija."