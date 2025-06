Pogledajte kakve nas vrućine čekaju u idućim danima: A najgore tek dolazi

Nakon osvježenja koje je jučer osjetilo kopno, tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna prevladavat će pretežno sunčano i postupno sve toplije vrijeme. Noći i jutra bit će manje tople, što će omogućiti kvalitetniji odmor i bolje rashlađivanje prostora. Tijekom vikenda očekuje se umjerena naoblaka, ali bez kiše, dok će se temperature na kopnu kretati oko 29 do 31 stupnja, prognozira HRT.

Na Jadranu se nastavlja val izrazite vrućine, a dnevne temperature dosezat će oko 35 stupnjeva, uz vrlo tople noći koje dodatno utječu na osjećaj nelagode i predstavljaju povećani rizik za zdravlje, posebno za starije osobe i osjetljive skupine. Zbog visokih temperatura i jakog vjetra u splitskoj i riječkoj regiji na snazi su crveni meteoalarmi, a DHMZ je izdao i dodatna upozorenja za nedjelju, kada se očekuje nastavak toplinskog vala i jakih udara bure.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti će jutra i noći biti ugodnija, s temperaturama oko 18 do 20 stupnjeva, dok će na Jadranu biti znatno toplije, osobito u riječkoj i splitskoj regiji. Na istoku Hrvatske očekuje se pretežno sunčano i nešto manje vruće vrijeme s temperaturama oko 29 do 30 stupnjeva, a povremeno će puhati slab do umjeren sjeverni vjetar koji će ublažiti osjećaj topline. U središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano uz umjerenu naoblaku, a temperature će se kretati od jutarnjih 18 do 20 do dnevnih oko 29 do 31 stupanj.

U Gorskoj Hrvatskoj jutra će biti svježa, dok će dnevne temperature dosezati oko 27 do 28 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu danju će biti između 33 i 35 stupnjeva, uz jaku i olujnu buru koja će tijekom dana slabiti. U unutrašnjosti Dalmacije i na srednjem Jadranu zadržat će se sunčano i vrlo toplo vrijeme s najvišim temperaturama između 32 i 36 stupnjeva, a bura će puhati umjereno do jako uz valovito more.

Sljedećih dana sunčano i postupno toplije, uz poneku umjerenu naoblaku. Noći će na kopnu ostati ugodno svježe, dok će na Jadranu biti i dalje vrlo tople. U nedjelju će bura oslabjeti, a u narednim danima očekuje se slabiji vjetar sjeverozapadnog i jugozapadnog smjera, osobito tijekom jutra i večeri. Zbog visokih temperatura preporučuje se izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana, redovito unošenje tekućine te poseban oprez kod najosjetljivijih skupina.