ECDC predviđa: Ne poveća li se broj cijepljenih, u prosincu i siječnju Europu čekaju problemi

Kao reakciju na objavu prof. Gordana Lauca u kojoj kaže da smo prošli vrh četvrtog epidemijskog vala pa zato treba ukinuti sve mjere, iz Ministarstva zdravstva ukazuju na zadnju procjenu rizika ECDC-a.

Ključne poruke temeljene su na rezultatima nedavnog modeliranja koje je proveo Europski centar za sprečavanje i suzbijanje bolesti, a upućuju na moguće vrlo visoko opterećenje europskih zemalja bolešću tijekom prosinca i siječnja u slučaju da se ne nastavi s povećanjem cijepljenih obuhvata u populaciji u kombinaciji s drugim javnozdravstvenim, nefarmaceutskim mjerama.

- Pokazatelji prognoziraju da će necijepljene osobe činiti veliki udio među novohospitaliziranima, posebice necijepljeni koji pripadaju rizičnim skupinama. Najveći rizik je u zemljama koje nemaju dovoljno visoke obuhvate kao što je Hrvatska - naglašava ministar Vili Beroš.

Priopćenje ECDC-a prenosimo u cijelosti:

Prioritet podizanja cijepljenih obuhvata su sve osobe koje se mogu cijepiti, no posebice stariji, vulnerabilni i zdravstveni djelatnici. Treba nastaviti s primjenom booster doza u osoba 18 i više godina, s prioritetom cijepljenja dobi 40 i više godina.

Provedba cijepljenja zahtijeva vrijeme te se puni učinak očekuje tek dva tjedna nakon završenog cijepljenja. Kako postoje dokazi o slabljenju učinkovitosti cjepiva s protekom vremena i to u sprečavanju infekcija i prijenosa (transmisije) važno je održati ili ponovno uvesti ne-farmaceutske mjere.

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj uključujući cijepljene obuhvate koji su još uvijek nezadovoljavajući i opterećenje cijelog zdravstvenog sustava oslikava ozbiljnost i težinu situacije u kojoj se nalazimo, a ova projekcija ECDC-a nas upućuje koliko još dodatne upornosti i snage će biti potrebno u savladavanju epidemije. Fokus nam treba i nadalje biti svakodnevan i mukotrpan rad te nas pojedinačne i izolirane objave osoba koji se ne bave cijepljenjem, epidemiologijom, prevencijom ili liječenjem zaraznih bolesti ne smiju ometati.

Posljednjih tjedan dana nije zabilježen porast u broju novooboljelih u odnosu na prethodni tjedan te je 16.11. 7-dnevni prosjek novooboljelih iznosio 5267,4 dok je 23.11. 7 -dnevni prosjek novooboljelih iznosio 4.614,7. To najbolje pokazuje da odluke o graničenju okupljanja temeljene na upotrebi COVID potvrda, nastava na daljinu u tjednu od 1. studenog, epidemiološkim mjerama u javnom prijevozu, te odluke o covid potvrdama u sustavu zdravstva i socijalne skrbi pokazuje rezultate. Iako s definitivnim zaključcima treba pričekati jer smo u ovom valu već imali jedan zastoj u porastu broja novooboljelih i to od 19.9. do 15.10., nakon kojeg je nažalost nastupio porast.

COVID potvrde u sustavu zdravstva sprječavaju intrahospitalne infekcije, te je tvrdnja da je potrebno njihovo ukidanje kako bi se smanjile intrahospitalne infekcije potpuno netočna te pokazuje dubinsko nepoznavanje problematike.