Nestala bez traga: Mlada Dubrovkinja Mihaela otišla na posao, pa misteriozno završila u Zagrebu

Potraga za Mihaelom Zlojić, koja je nestala prije dva tjedna, i dalje traje bez novih informacija o njezinu kretanju ili mogućoj lokaciji. Prema dostupnim podacima, Mihaela Zlojić, rođena 17. studenoga 1996. u Dubrovniku, hrvatska je državljanka s prebivalištem u mjestu Knežica, na adresi Knežica 23.

Nestanak je prijavljen nakon što se 1. travnja 2026. godine izgubio svaki kontakt s njom. Prema informacijama koje su objavljene, Mihaela je toga dana napustila svoju adresu u Knežici te otišla u Kaštel Lukšić, gdje je trebala započeti s radom. Nakon toga, uputila se na zasad nepoznatu adresu u Zagrebu, gdje joj se gubi svaki daljnji trag.

Policija iz dubrovačko-neretvanske policijske uprave vodi slučaj nestanka i apelira na građane za pomoć. Svaka informacija, koliko god se činila nevažnom, može biti ključna u rasvjetljavanju okolnosti njezina nestanka. Mihaela Zlojić visoka je oko 170 centimetara, slabije je tjelesne građe, ima kestenjastu kosu i plave oči, a nosi obuću veličine 39.

Iz policije pozivaju sve koji imaju bilo kakve informacije o njezinu kretanju ili su je možda vidjeli nakon 1. travnja da se odmah jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se također mogu dostaviti putem elektroničke pošte na adresu nestali@nestali.hr.