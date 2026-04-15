Šipić: Tražit ćemo apsolutni konsenzus za zakon o demografskoj obnovi

Ministar demografije Ivan Šipić je u srijedu, na dodjeli priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji", istaknuo značaj tvrtki koje provode obiteljske politike za provedbu demografskih ciljeva Ministarstva te je najavio krovni zakon o demografskoj obnovi oko kojega će tražiti konsenzus. Na početku svečanosti u hotelu Sheraton, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić zahvalio je tvrtkama koje je nazvao 'partnerima Ministarstva u stvaranju bolje i sigurnije budućnosti'.

"Ovo je vrlo, vrlo zahtjevan i odgovoran posao", rekao je ministar istaknuvši da je demografija tema koje se "trebaju uhvatiti svi, a ne uperiti kamerom u jednog čovjeka i pitati što je napravio", rekao je najaviši i dodatnu zakonodavnu potvrdu politika 'teme koja je u nacionalnoj svijesti' - demografske obnove. "Za krovni zakon o demografskoj obnovi ćemo uskoro tražiti apsolutni konsenzus bez ijedne političke barikade", najavio je.

Kako je kazao, već se "godinama ne priča o Pelješkom mostu, već o tome je li se rodilo više djece, postoji li sigurnost u našim obiteljima te kakva je njihova socijalna slika", istaknuvši ponovno političku želju za podupiranjem povratka hrvatskih iseljenika. Govoreći o konkretnim brojkama, ministar je rekao da je Vlada u 2025. isplatila 528 milijuna eura za rodiljne i roditeljske naknade, od čega je više od 20 milijuna eura isplaćeno roditeljima za novorođenu djecu.

"Nakon šest mjeseci dopusta moguće je iskoristiti dodatnih šest mjeseci, pri čemu pravo na plaću ostaje u punom iznosu do 3.000 eura tijekom cijelog razdoblja", rekao je ustvrdivši da je ovakva mjera roditeljskih potpora "bez presedana u EU-u".

"Najbolja pozivnica za povratak naših ljudi je ono što se događa u Hrvatskoj, a događa se nešto dobro", zaključio je ministar. Ministarstvo demografije i useljeništva osmu godinu zaredom dodjeljuje priznanje „Poslodavac prijatelj obitelji“ odabranim poduzećima koja u poslovanju nude kvalitetna rješenja u postizanju obiteljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima, a u svrhu podrške zaposlenicima radi postizanja ravnoteže poslovnog i privatnog života.

Ove je godine, metodologijom razvijenom u suradnji s UNICEF-om, vrednovano kako se te politike provode u praksi. Nakon što je Povjerenstvo za procjenu i odabir poslodavaca razmotrilo više od 100 pristiglih prijava, odabrani su ovogodišnji dobitnici. U kategoriji mikro poduzeća nagradu je osvojio SARON MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o., u kategoriji malih poduzeća TAKEDA PHARMACEUTICALS CROATIA d.o.o., među srednjima DICE DIGITAL INNOVATION CENTER d.o.o., dok je u kategoriji velikih poduzeća priznanje pripalo A1 Hrvatska d.o.o.