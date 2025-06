Kad je prošle godine Jed Brophy zakoračio creskom rivom, rekao je samo jedno – da će se vratiti, i to s prijateljima. Ove godine ispunjava obećanje. I ne dolazi sam. Na čudesni otok fantastike stiže i Adam Brown, njegov prijatelj i suborac iz nezaboravne trilogije Hobbit, poznat kao Ori.

Cres tijekom Isle of Wonders festivala postaje domaćin ne samo jednom, već dvojice legendarnih patuljaka iz Međuzemlja, koji će se pridružiti festivalu kao počasni gosti. S njima stiže i doza dobrog raspoloženja, sjećanja s filmskih setova i ona posebna iskra koju nose ljudi koji su zaista proživjeli čaroliju velikih priča.



Jed i Adam ostat će s nama tijekom čitavog festivala. Bit će ih moguće susresti u šetnji gradom, postaviti im pitanje, uhvatiti osmijeh, možda i nazdraviti pod zvjezdanim creskim nebom. Obojica su iskusni glumci, pustolovi srcem i dušom, ali prije svega – ljudi koji razumiju koliko fantazija može zbližiti svjetove.

FOTO Dvostruka čarolija iz Međuzemlja: Na Cres stižu patuljci iz Hobita

U tom duhu zbližavanja nastala je i nova festivalska priča: The Art Forge. Zamišljena kao živa radionica mašte, kovačnica umjetnosti na otvorenom. Ova inicijativa okuplja neka od najblistavijih imena fantasy ilustracije današnjice. Tyler Jacobson (USA), Milivoj Ćeran (Croatia), Anna Podedworna (Poland), Katerina Ladon (Italy), Marco Bernardini (Italy), Inna Vjuzhanina (Ukraine) samo su neki od umjetnika koji će pred očima publike stvarati umjetnička djela. Posljednjeg dana festivala bit će aukcionirana, a prikupljena sredstva usmjerit će se u lokalnu zajednicu, kako bi se uljepšali dani starijim članovima otočkog doma za umirovljenike.Kad padne noć, a lanternama osvijetljene ulice starog Cresa ispune šapati legendarnih bića, čut će se zveckanje kockica, poznat zvuk svakog pravog Dungeons & Dragons stola. Ove godine festival se vraća svojim izvorima, i to s legendama.Kate Welch, ilustracija zmaja i Luke Gygax, Dungeons & Dragons sessions with Legends / Isle of WondersNa Cres dolaze Luke Gygax, sin tvorca D&D-a, i Kate Welch, moderna heroina u svijetu pripovijedanja i igre. Njihove avanture nisu samo igre – to su žive priče u kojima sudionici zajedno kroče kroz tamnice, susreću zmajeve, donose odluke i grade vlastite legende. Vodit će ekskluzivne sesije na samom festivalu. Za one sretnike koji u njih uđu – ti trenuci pamtit će se cijeli život.Isle of Wonders ove godine ne raste samo po imenu. Raste po srcu, po umjetnosti, po zajednici. Između starih zidina Cresa, u uličicama koje pamte stotine godina povijesti, rađa se nova bajka. Ona u kojoj publika nije samo gledatelj, već suputnik i suigrač. I gdje svatko, barem na trenutak, može povjerovati – da čuda nisu stvar prošlosti. Posjetite Isle of Wonders festival koji će od 27. do 29. lipnja 2025. Cres pretvoriti u nezaboravnu otočku open-air konvenciju ljubitelja fantastičnih svjetova.

Doznajte više na službenoj web stranici i ne propustite pogledati trailer!