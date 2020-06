Novi slučajevi zaraze u Hrvatskoj. Beroš: Imamo spremne sve mjere

Stožer bi trebao objaviti točne podatke o broju novozaraženih u Hrvatskoj. Za sada dva slučaja zabilježena su u Istri, dva u Zagrebačkoj županiji, te najmanje troje u Institutu Hrvoje Požar.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do četvrtka do 11 sati evidentirane su 133 osobe kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, radi se o dvije osobe više. Do sada je ukupno izliječeno 125 osoba, a četiri su preminule, priopćili su iz Zagrebačke županije

U Istri dva nova slučaja

Nakon više od dva mjeseca bez novooboljelih u Istri zabilježena su dva slučaja zaraze. Naime, dva pacijenta pozitivna na COVID-19 hospitalizirana su jučer popodne u pulskoj Općoj bolnici, potvrdio je u četvrtak ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Aleksandar Stojanović.

"Unutar 24 sata, u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 19 uzoraka briseva, od kojih su dva pozitivna na koronavirus. Radi se o uvezenim slučajevima, odnosno osobama koje su protekli tjedan boravile u BiH, na području Sanskog mosta", navodi se u priopćenju županijskog Stožera civilne zaštite.

Video: Alemka Markotić: Moguće je da se cjepivo za koronavirus proizvodi u Imunološkom zavodu

"Epidemiološkom obradom ustanovljeni su bliski kontakti koji su testirani, rezultati su negativni te su oni stavljeni u samoizolaciju. Trenutačno je u samoizolaciji sedam osoba, a u obradi su još tri osobe", istaknuo je Stojanović dodavši kako se to moglo očekivati.

Procijenio je da je zbog izvrsne organizacije sustava i brze reakcije epidemiološka situacija na području Istarske županije i dalje stabilna.

Ravnatelj Stojanović stoga apelira na građane da bez prijeke potrebe ne putuju u države i područja s pogoršanom epidemiološkom situacijom. Apelira i da se pridržavaju protuepidemijskih mjera kako bi sačuvali svoje zdravlje i da prilikom povratka ne bi bili mogući izvor zaraze u mjestima svojeg stanovanja i rada.

Kako doznaje Dnevnik.hr, na Energetskom institutu Hrvoje Požar, gdje je potvrđena jedna pozitivna osoba, nakon testiranja kontakata potvrđena su još dva slučaja. Kako se doznaje, dvoje novozaraženih zaposlenika nemaju nikakve simptome.

Nakon jučerašnjih desetak zaposlenih koji su pozvani na testiranje, danas su pozvani i drugi. Prema riječima ravnatelja Instituta Dražena Jakšića, neki od pozvanih na testiranje blaže simptome imali su još prošlog tjedna, no nije prepoznato da su povezani s koronavirusom.

Beroš: Nije neočekivano

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je da pojava novih slučajeva koronavirusa u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko dana nije neočekivana, to pokazuje da je i dalje potreban oprez, a zasad među zaraženima nema turista koji su došli na godišnji odmor.

"Činjenica je da je virus i dalje među nama. Najbitnije je da u svim novim slučajevima znamo način zaraze, da je epidemiološka služba brzo detektirala sve oboljele i da su poduzete sve potrebne epidemiološke mjere", rekao je Beroš Hini.

Ističe kako među zaraženima nema turista koji su u Hrvatsku došli na godišnji odmor, ali ne može se isključiti da će i toga biti.

"Mi smo se u jednom trenutku otvorili, to je bila naša odluka i potreba, a ako se dogodi ponovni porast oboljelih imamo spremne mjere koje možemo poduzeti", rekao je Beroš, koji u Dubrovniku prisustvuje vježbi u povodu uspostavljanja Hitne helikopterske medicinske službe tijekom ljetne sezone.