Dvije osobe ubijene na snimanju spota u Teksasu. Sedmero ranjeno, jedna kritično

Dvije su osobe ubijene a sedam je ranjeno u pucnjavi iz automobila na snimanju video spota u Houstonu, na jugu Sjedinjenih Država, priopćile su u subotu vlasti.

"Devet osoba je pogođeno hitcima iz vatrenog oružja, dvije su umrle na mjestu događaja, jedna je kritično a ostale su prevezene u bolnicu", objavio je na Twitteru šerif Ed Gonzalez koji je napad što se dogodio u stambenoj četvrti teksaške metropole nazvao "sačekušom".

@HCSOTexas are at the 500 block of Smart Street, reference a drive-by shooting. Initial report indicates 4 gunshot wound victims. Of the 4, two have been confirmed at the scene and the other two are wounded. Still an active scene. Details are limited. #HouNews pic.twitter.com/4ZhHuMOt8r