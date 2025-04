Dvije najveće svjetske supersile u borbi za ekonomsku nadmoć: Ako se to dogodi čeka nas opasna budućnost

Odjednom, trgovinski rat Donalda Trumpa postaje mnogo oštriji. Umjesto borbe na svim frontama protiv svijeta, sada to više liči na borbu na Trumpovom poznatom terenu: Amerika protiv Kine. Devedeseto-dnevna pauza na "odmazdne" carine nametnute desecima zemalja još uvijek ostavlja univerzalnu carinu od 10% na snazi.

No, Kina – koja isporučuje sve, od iPhonea do dječjih igračaka i čini oko 14% svih američkih uvoznih proizvoda – izdvojena je za mnogo stroži tretman sa stopom od 125%. Trump je rekao da je povećanje uslijedilo zbog spremnosti Pekinga da uzvrati s vlastitom carinom od 84% na američke proizvode, što je predsjednik opisao kao pokazatelj "nedostatka poštovanja". No, za političara koji je prvi put došao do Bijele kuće na temelju antikineske poruke, ovo je mnogo više od obične odmazde. Za Trumpa, ovo je nezavršeni posao iz njegovog prvog mandata. "Nismo imali vremena učiniti ispravno, ali sada to radimo," rekao je novinarima.

Cilj nije ništa manje nego rušenje uspostavljenog globalnog trgovinskog sustava koji je bio usmjeren na Kinu kao tvornicu svijeta, kao i na nekoć široko prihvaćeno gledište koje je to podržavalo – ideju da je više ove trgovine samo po sebi bila dobra stvar. Da biste shvatili koliko je ovo ključno za razmišljanje američkog predsjednika, morate se vratiti u vrijeme prije nego što je itko pomislio da bi mogao biti kandidat za dužnost, a kamoli mogući pobjednik.

– 2012. godine, kada sam prvi put izvještavao iz Šangaja – kineske poslovne prijestolnice – povećana trgovina s Kinom smatrana je od gotovo svih – globalnih poslovnih lidera, kineskih dužnosnika, stranih vlada i trgovinskih delegacija, stranih novinara i obrazovanih ekonomista – kao sigurna stvar. To je poticalo globalni rast, pružalo neiscrpnu opskrbu jeftinom robom, obogaćivajući kinesku armiju novih radnika u tvornicama koji su sve više bili integrirani u globalne opskrbne lance, te pružalo unosne prilike multinacionalnim korporacijama koje su prodavale svoje proizvode novoj srednjoj klasi. U nekoliko godina od mog dolaska, Kina je nadmašila SAD kao najveće tržište za Rolls Royce, General Motors i Volkswagen – piše novinar BBC-a.

Postojalo je i dublje opravdanje. Kako je Kina postajala bogatija, teorija je išla, Kinezi će početi tražiti političke reforme. Njihove navike trošenja također bi pomogle Kini da pređe u potrošačko društvo. Međutim, prva od tih težnji nikada se nije dogodila jer je kineska vladajuća Komunistička partija samo učvrstila svoj grip na vlasti. A druga se nije dogodila dovoljno brzo, jer Kina nije samo još uvijek ovisna o izvozu, već je otvoreno planirala postati sve dominantnija.

Njena zloglasna politička vizija – objavljena 2015. i nazvana "Made in China 2025" – postavila je ogromnu državnu viziju postati globalni lider u nekoliko ključnih sektora proizvodnje, od zrakoplovne industrije do brodogradnje do električnih vozila. I tako je samo godinu dana kasnije, potpuni politički nepoznati kandidat, započeo svoju izvanstranačku kampanju za predsjednika SAD-a, ponavljajući na izbornim skupovima da je uspon Kine ispraznio američko gospodarstvo, doveo do opadanja "rust belt"-a i oduzeo radničkim klasama njihova zanimanja i dostojanstvo. Trumpov trgovinski rat iz prvog mandata razbio je obrazac i uništio konsenzus. Njegov nasljednik, predsjednik Joe Biden, zadržao je velik dio carina na Kinu. Ipak, iako su nesumnjivo nanijele Kini određenu bol, one nisu mnogo promijenile ekonomski model.

Kina sada proizvodi 60% svjetskih električnih automobila – veliki postotak njih proizveden je od strane domaćih kineskih marki – i 80% baterija koje ih pokreću. Dakle, sada se Trump vraća s ovom eskalacijom carina. To bi, u stvari, moglo biti najveće iznenađenje ikad prouzročeno uspostavljenom globalnom trgovinskom sustavu, da nije svih drugih carinskih mjera koje je američki predsjednik u posljednjim danima implementirao.

Što će se dogoditi sljedeće ovisi o dva ključna pitanja. Prvo, hoće li Kina prihvatiti tu ponudu za pregovore? I drugo, pretpostavljajući da će na kraju to učiniti, hoće li Kina biti spremna napraviti velike ustupke koje Amerika traži, uključujući potpunu obnovu svog modela izvoza temeljenog na ekonomiji.

U odgovaranju na njih, prvo što treba reći je da smo u potpuno neistraženom teritoriju, pa bismo trebali biti oprezni prema svakome tko kaže da zna kako bi Peking mogao reagirati. Ali zasigurno postoje razlozi za oprez. Kina svoju viziju ekonomske snage – onu koja se temelji na snažnom izvozu i čvrsto zaštićenom domaćem tržištu – sada usko povezuje s idejom nacionalne obnove i nadmoćnosti svog jednopartijskog sustava. Njena stroga kontrola nad informacijama znači da će biti malo vjerojatno da će odustati od svojih barijera prema američkim tehnološkim tvrtkama.

No, postoji i treće pitanje, a ono je za Ameriku. Vjeruje li SAD još uvijek u slobodnu trgovinu? Donald Trump često sugerira da su carine dobra stvar, ne samo kao sredstvo do cilja, već kao cilj same po sebi. Govori o koristi zaštitne barijere za Ameriku, kako bi stimulirao domaće investicije, potaknuo američke tvrtke da vrate te strane opskrbne lance doma, i povećao porezne prihode. I ako Peking smatra da je to zapravo primarna svrha carina, može odlučiti da ionako nema ništa za pregovarati. Umjesto da promiču ideju ekonomske suradnje, dvije najveće svjetske supersile mogle bi se naći u borbi za ekonomsku nadmoć s principom "pobjednik uzima sve". Ako se to dogodi, to bi zaista označilo slom starog konsenzusa i vrlo različitu, možda vrlo opasnu budućnost.

