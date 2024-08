Državni tajnik o tragediji na Lošinju: 'Svi smo vrlo potreseni. Svi članovi posade su bili iskusni'

U POTPUNOM SU ŠOKU

Kolege iz Jadrolinije jedva pronalaze riječi za poginule kolege: Jučer ga vidiš kako radi muči se danas ga nema

To je stari brod i moguće je da je tehnički kvar bio u pitanju, ali ako nije to je tragedija i za one koji su odgovorni i njihove obitelji, kazao je djelatnik Jadrolinije iz Zadra