Drugi najmoćniji čovjek u Moskvi tvrdi da Zapad želi oteti Sibir, ali i uništiti Ukrajinu

Kada supervulkan Yellowstone erumpira, uništit će sav život na sjevernoameričkom kontinentu. Sibir će postati jedno od najsigurnijih mjesta na Zemlji što je još jedan razlog zašto "anglosaksonske elite" žele oteti regiju od Rusije. To tvrdi Nikolaj Patrušev (72), drugi najmoćniji čovjek u Moskvi. Trenutno šef ruskog Vijeća sigurnosti bio je kolega Vladimira Putina otkad su njih dvojica služila u KGB-u 1970-ih, a sada je predsjednikov glavni savjetnik. Vjeruje se kako samo on ima dopuštenje govoriti uime Putina o strateškim pitanjima, uključujući nuklearno oružje, rat u Ukrajini te pogled na SAD, Europu i NATO, piše The Atlantic.

U njegovim izjavama izražen je antizapadni te posebno antiamerički stav. Patrušev, naime, smatra kako Zapad Rusiju maltretira već 500 godina. Između ostaloga, tvrdi da je SAD pokušavao natjerati Rusiju da se odrekne svog suvereniteta i kulture. Prema njemu, konačni cilj bio je raskomadati Rusiju, eliminirati ruski jezik, ukloniti zemlju s geopolitičke karte i ograničiti je na granice Moskovske Velike Kneževine.

Prema njegovu viđenju, SAD osmišlja nove viruse u laboratorijima za biološko oružje kako bi uništio narode "nepodobnih država". Što se tiče koronavirusa, smatra kako ga je mogao stvoriti Pentagon uz pomoć farmaceutskih kompanija te zaklada Clinton, Rockefeller, Soros i Biden.

Njegov fokus trenutno je okrenut prema Ukrajini i sukobu za kojeg tvrdi da je proizveden u Washingtonu. Prema njegovim izjavama, SAD je 2014. planirao revoluciju u Kijevu te pokušao Ukrajince ispuniti mržnjom prema svemu ruskom. Smatra i kako je Ukrajina danas poligon za testiranje zastarjelog američkog oružja, kao i mjesto čija prirodna bogatstva Zapad želi nemilosrdno eksploatirati. Zapad, prema njemu, uništava Ukrajince, dok je ruski cilj to okončati.

Nikolaj Patrušev često mijenja Putina u bitnim pregovorima s glavnim saveznicima. On je, primjerice, 2022. godine u Teheranu dogovarao kupovinu iranskih dronova. Sumnja se i kako je upleten u više slučajeva trovanja, kao i u ubojstvo čelnika Wagnera Jevgenija Prigožina. Patrušev također ima određeni utjecaj na rusku nuklearnu strategiju. Godine 2009. izjavio je da nuklearno oružje nije rezervirano samo za "velike ratove".

SAD je pokušao bolje upoznati Patruševa pa ga je savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan prvi put nazvao 25. siječnja 2021., pet dana nakon inauguracije Joea Bidena. Telefonski su razgovarali još pet puta, a nakon razgovora u studenom u zajedničkom priopćenju naveli su da su razgovarali o "povećanju povjerenja između dviju država". Rusija je napala Ukrajinu 13 tjedana kasnije. Prema Patruševu, Zapadu polako ističe vrijeme, a europska civilizacija nema budućnost te ide prema najdubljoj ekonomskoj i političkoj krizi. Uz to, smatra i kako je propast Amerike blizu. Zbog njegovih stavova i izjava, vjeruje se kako Putin nije jedina sila koja sprječava rusku politiku da se okrene prema liberalnijem modelu.