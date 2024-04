Bivša ruska špijunka: Natjerali su me da vjerujem da sam heroj, žrtvovala sam svoje tijelo obavljajući misije

Ne želim provesti svoj život žrtvujući se za nešto u što više ne vjerujem. To je bio trenutak kada sam tražila mogućnosti da pobjegnem, kazala je Aliia Roza, Ruskinja koja tvrdi kako je bivša špijunka. Ona je gostujući u podcastu 'To Die For' Tenderfoot TV-a kazala kako je njeno najveće postignuće u životu to što je postala roditelj. Kazala je kako je htjela to doživjeti i imati djecu što joj, dok je bila u službi, nije bilo dopušteno te je odlučila pobjeći i postići svoj cilj.

Ona je u podcastu govorila o svojoj 'obuci, tehnikama, metama i misijama' te je kazala kako 'više nije mogla šutjeti'. Roza je rođena u kazahstansko-tatarskoj obitelji visokog vojnog časnika u Sovjetskom Savezu. Njezin se djed borio protiv nacista tijekom Drugog svjetskog rata, a otac joj je visoki časnik. Kao dijete, rekla je Roza, bila je uključena u poseban vladin program za djecu visokih časnika. Roza je opisala kako je nekoć imala velike snove da se bavi modnim dizajnom. Ali otac ju je, rekla je, upozorio: 'Nema druge opcije.'

- Odmalena sam trenirana za različite stvari kao što su borilačke vještine, fizičke aktivnosti. Naučila sam da ne možeš odustati, ne možeš biti ranjiv, ne možeš biti slab, ne možeš plakati. Nitko ne može ući u ovaj program. Ako nemaš člana obitelji koji je visoki časnik, to je nemoguće - rekla je i dodala kako nikada nije mislila da će ući u program koji je za prikupljanje informacija koristio tehnike zavođenja.

- Nije to samo seks – to je zapravo vrlo daleko od seksa. Sve je u umjetnosti komunikacije. Uče nas kako se dotjerati, kako se našminkati, kako se predstaviti, kako razgovarati sa svojim metama, kako natjerati vaše mete da vjeruju u vas i da vam vjeruju. … To je o psihologiji ljudi, kriminalaca, muškaraca... Radi se o razumijevanju perspektive muškaraca i onoga što oni točno žele - objasnila je.

Kazala je kako se kod zavođenja mora početi s dobrim komplimentima te da će ljudi postati vrlo prijateljski nastrojeni ako ste dobar govornik. Kazala je da postoje i 'seksualne tehnike' kojom metu natjerate da 'postaje opsjednuta vama'. Kazala je kako joj je trebalo mnogo godina da shvati da joj je 'ispran mozak'.

- Natjerali su me da vjerujem da sam heroj koji se bori protiv trgovine ljudima i drogom, spašavajući svu tu maloljetnu djecu koja su... oteta od svojih obitelji. Vidjela bih sve roditelje koji su nam dolazili u odjel kako plaču, mole da pomognemo - rekla je.

Kazala je kako su agenti imali malu plaću, tek oko 100 dolara mjesečno, no i da se zbog svog posla 'osjećala domoljubno'. - Osjećala sam se kao heroj koji spašava nečiji život. I osjećala sam se vrlo moćno. Osjećala sam da mi nitko ne može ništa. Žrtvovala sam svoje tijelo obavljajući sve te misije, tako da sam odvojila svoje emocije od tijela - objasnila je.

Iako se osjećala dobro kada bi spasila nekome život, nešto ju je ipak mučilo.

- Ali nikada se nisam pitala kako se osjećam u tijelu koje su stalno zlostavljali i silovali nasumični muškarci. … Jedan bivši agent FBI-a rekao je da sam pokvarena igračka, da sam i sama bila žrtva trgovine ljudima - kazala je.

Voditelj podcasta Neil Strauss kazao je za Fox News kako je isprva bilo teško povjerovati u njenu priču, no nakon istraživanja i razgovora s izvorima 'bilo je teško ignorirati njezine tvrdnje'.

- Sjećam se kad sam se prvi put upoznao s Aliijom za vrijeme večere. Kada je počela govoriti, svi su prestali s onim što su radili. Slušali su samo nju. Držala je riječ do kraja večere. To je sve o čemu sam mogao razmišljati nakon toga. Ovdje je bila priča koju je trebalo ispričati. A to je bio i način na koji je ispričala svoju priču, nikad prije nisam čuo ništa slično - rekao je.

Roza se 2004. godine zaljubila u muškarca o kojem je trebala prikupiti obavještajne podatke. Njegovi suradnici otkrili su da je ona špijunka nakon čega je uz pomoć svog ljubavnika pobjegla iz Moskve i započela život u Los Angelesu. Roza je rekla da se, unatoč tome što je radila na zaustavljanju trgovine ljudima i drogom također osjećala 'iskorištenom' od strane ruske vlade. Kazala je kako je vidjela starije agentice koje su 'izgledale tako jadno i usamljeno'.

- Nije im bilo dopušteno imati privatne živote. Nisu mogli imati obitelji. … Nisam mogao dopustiti da mi se to dogodi - objasnila je.

