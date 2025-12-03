Dražen Lalić: Neka desničari razmisle što je govorio Franjo Tuđman i neka pročitaju Ustav

Za razliku od prethodna dva okrugla stola koja su u Saboru organizirali DOMiNO i Hrvatski suverenisti i na kojima se nije pojavio nitko od predstavnika ljevice, pa su, da pojednostavimo, desničari tada razgovarali sami sa sobom, na današnjem okruglom stolu pod nazivom "Ustaštvo nema 'ali'", kojeg su u Saboru upriličile zastupnica Anke Mrak-Taritaš (Glas) i Dalija Orešković (DOSIP), dvorana je bila puna jer su došli i zastupnici ljevice, ali i oni s desnice. Potonji uglavnom kako bi provocirali i ponašali se prilično neparlamentarno i nepristojno, a takvo je ponašanje najviše demonstrirao zastupnik Josip Jurčević. Uz organizatorice uvodne su govore održali pozvani govornici, a ti su bili – bivša čelnica HNS-a te bivša ministrica i saborska zastupnica Vesna Pusić, povjesničar Hrvoje Klasić te sociolog Dražen Lalić.

– Thompsonov koncert održan prošlog ljeta otvorio je Pandorinu kutiju pa su mržnja, zadrtost, ksenofobija i rasizam postali naša svakodnevica. Hrvatska postaje zemlja u kojoj je normalno nasilje prema svima koji su drugačiji, a manjine se ugnjetavaju i proganjaju. Čak je i u Saboru održan okrugli stol kojim se negira ustaški zločin, a Vlada odbija stati u obranu Ustava i ustavnih vrijednosti. Svojim izjavama to potvrđuju i premijer Andrej Plenković i ministri, a jedna bivša ministrica čak kaže da antifašizma u Hrvatskoj nikada nije ni bilo. Najopasniji su one izjave koje dolaze od nositelja državne vlasti. Sabor mora biti mjesto gdje se čuva i brani naša antifašistička tradicija – poručila je uvodno Anka Mrak Taritaš.

Nastavila je Dalija Orešković kazavši kako se obično govori da se teme o ustašama i partizanima povijesne teme koje se koriste za izbore ili kako bi se njima iz javne sfere istisnule one druge teme važnije za građane. – I to je u pravilo vrijedilo do sada, ali nakon koalicije HDZ-a i DP-a te su teme poprimile neke druge okvire i narative. Prošli vikend građani su se skupili kako bi iskazali podršku i povjerenje ustavnim vrijednostima naše države, a premijer je te mirne prosvjede građana nazvao pokušajem destabiliziranja države. Zatim smo čuli i to da antifašizma ovdje nikada nije ni bilo. Najgore od svega je to što i dio oporbe šalje poruku da je antifašizam postao kolektivna neuroza. Mnogi pak šute. I razne institucije prigodno šute, a ovo nije vrijeme za šutnju. Mladima moramo ponovno protumačiti kako je nastala hrvatska država jer ovo što vlast sada radi podrivanje je ustavnih vrijednosti naše zemlje. Ovo što se sad pušta u javnost kao službena retorika ove vlasti podriva i temeljne vrijednosti Domovinskog rata. Državu koju imamo nismo stekli Domovinskim ratom, stekli smo je prije, a tim smo je ratom obranili – istaknula je Dalija Orešković.

Uz ispriku na malom kašnjenju i opasku da je to zato što je zalutao na Markov trg, a Sabora tamo ipak već neko vrijeme nema", Hrvoje Klasić je svoj govor započeo priznanjem da je bio u problemu kako i o čemu zapravo govoriti na okruglom stolu na koji je pozvan. – Jer ono o čemu ovdje govorimo nisu historiografski prijepori. Nema prijepora što je bio ustaški, a što antifašistički pokret. O tome tko su bili ustaše, a tko partizani, u historiografiji ne postoje dileme. Ovdje se radi o tome što već tri desetljeća oko toga postoje ideološki prijepori. Ali sad imamo situaciju da ne postoje nikakve činjenice i nikakva historiografija koja će dio ljudi uvjeriti da pozdrav "za dom spremni" nije nikakav stari, pradavni hrvatski pozdrav, već jedino ustaški pozdrav. Evo, mogu reći, ZDS jest stari ustaški pozdrav, star 90 godina. Iako su ustaše sebe sigurno smatrali patriotima, ali smatrati danas da su ustaše i ustaški režim nešto pozitivno i relativizirati ustaške zločine, to nema veze s povijesnom znanošću.

I umjesto da ja nastavim govoriti, odlučio sam da vam ovaj put sami ustaše kažu nešto o svom ustaškom režimu. Stoga sam donio dokumente, zakone iz vremena NDH-a da vidite što ustaše kažu o svemu – kazao je Hrvoje Klasić u nastavku čitajući dijelove tih dokumenata. A u njima su se navodile činjenice o: zakonskoj odredbi iz travnja 1941. o tome tko je pripadnik arijevske rase, osnivanju rasno-političkog povjerenstva koje nadzire rasnu pripadnost, odredbi o zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda, o zabrani brak nekoga arijevske krvi s s onima koji nisu arijevskog porijekla, da se Životi smatraju kolektivno odgovornima za širenje lažnih vijesti, da je Židovima zabranjeno ulaženje u restorane, kafiće, hotele, kina i druga javna mjesta te da moraju biti samo u svojim stanovima svojima, a ako se ogluše o sve navedene propise bit će kažnjeni, kasnije i odvedeni u logore, da Srbi i Židovi ne mogu biti članovi hrvatskih institucija, da Židovi namirnice mogu kupovati samo u židovskim trgovinama, zabrani ćirilice, odvođenju Srba, Roma i Židova u logore, da svi Židovi iznad 14 godina na lijevoj strani prsiju moraju nositi okruglu pločicu žute boje, a tko se na to ogluši bit će odveden u logor, da Jasenovac može primiti neograničen broj zarobljenika, da Andrija Artuković kaže da će u Hrvatskoj uskoro biti riješeno židovsko pitanje isto onako kako je ono riješeno i u Njemačkoj, da se 1942. na konferenciji u Berlinu govori kako s rješavanjem židovskog pitanja nema problema u Slovačkoj i Hrvatskoj jer je to tamo već donekle riješeno...

– Svako relativiziranje nema za cilj utvrđivanje povijesne istine već relativizaciju i negaciju ustaških zločina. Kao društvo do ovoga što sam imamo nismo smjeli doći. Nema problema da govorimo i o svim manama socijalističkog sistema, no nije se smjelo dogoditi da se kritika partizanskih zločina i komunističkog sistema pretvori u relativiziranje ustaškog režima i da se ustaše počinju prihvaćati kao hrvatski idoli i patrioti. To je povijesna sramota. Hajmo o svemu tome govoriti, ali dajte jasno osudite i glasno recite da je ustaški režim bio sramota za hrvatski narod i za hrvatsku povijest, da je ZDS bio jedino ustaški pozdrav. Ili mi pokažite dokaze da je suprotno. Nije problem utvrditi da je nešto ustaško već je problem utvrditi smeta li nam to što je to ustaško. To ne smeta onima koji trube povijesne laži – kazao je Hrvoje Klasić čije su završne riječi popraćene pljeskom.

Dražen Lalić je najprije zahvalio "agilnim i hrabrim zastupnicama" koje su organizirale ovaj okrugli stol, dodajući kako se "pokazalo da se u ovakvim situacijama muškarci u Saboru obično zavuku u mišju rupu, a žene govore." – Ovdje sam došao zbog tuge, rezignacije i osjećaja da pripadam narodu koji ponavlja iste pogreške. Pa zar onaj režim od 1945. do 1990. nije pokušavao nametnuti jednu istinu i u tome nije uspio?! I ustaški je režim pokušavao nešto nametnuti. Kako smo tako glupi kao narod?! Posebno tu mislim na one koji predvode ovaj narod. Tužan sam kao građanin, kao Hrvat i kao hrvatski domoljub jer bi neke činjenice trebale biti ono što se samo po sebi podrazumijeva. Mi smo već umorni od povijesti. U nedjelju sam s mnogima drugima bio na antifašističkom prosvjedu u Zagrebu i sad zam zabrinut zbog izjava i premijera i ministra obrane Ivana Anušića koji je kazao da smo mi koji smo bili na tom prosvjedu – anti Hrvati. Ministar me time uvrijedio i zato ga pozivam neka me pogleda u oči jer mu poručujem: "Ako zatreba, i sad bih, u svojoj 65. godini uzeo oružje u ruke i branio Hrvatsku." Ma, tko je na tom skupu u nedjelju bio za Jugoslaviju?! – u prilično emotivnom nastupu grmio je Dražen Lalić osvrćući se potom i na srpanjski Thompsonov koncert na zagrebačkom Hipodromu.

– Desničarski političari i ekstremisti očito smatraju da imamu monopol na domoljublje. A možemo li domoljubi biti samo na jedan način? Ja mislim da svi mi koji smo sad ovdje za ovim stolom volimo ovu zemlju. Prije 23 godine bio sam na Thompsonovu koncertu u Splitu, na stadionu, i tad aje tamo bilo puno manje ustaških obilježja nego na ovom zagrebačkom. Kuda to ova zemlja sad ide, koji je to smjer?! Da se razumijemo, volim neke Thompsonove pjesme, one ljubavne, lijepe su, ali tada atmosfera u Splitu nije bila tako napeta kao ljetos u Zagrebu – kazivao je Lalić nastavljajući da su ga uznemirili i napadi na ljude koje poznaje i zna tko su, što su i kakvi su. – Napadi na Juricu Pavičića i Miljenka Jerkovića strašni su. To su naši najbolji umovi. Zasmetalo me i napadanje ljudi koji vode neke kulturne festivale, a na te napade predstavnici vlasti odgovorili su neprilično, svrstavajući se na stranu nasilnika. Tu je i notorna te mizogina reakcija nasilnika koji su došli ispred zgrade u kojoj živi jedna žena sa svojom obitelji, zastupnica Dalija Orešković.

- Ministar branitelja Tomo Medved trebao bi se zbog onoga što je rekao, da je Dalija Orešković za to što se dogodilo sama kriva zbog onoga što govori, trebao bi se toj zastupnici ispričati, isto kao što bi se Ivan Anušić trebao ispričati svima nama s nedjeljnih prosvjeda jer smo mi hrvatske, a ne jugoslavenske orijentacije. Nešto što se naziva kulturna borba sve više mutira u neku najavu rata. Nije ovo što se događa nakon što je HDZ sklopio koaliciju s DP-om revizija nego rehabilitacija ustaškog režima. Antonio Scurati je rekao: "Tragedija, komedija, polemika." Polemika koja je događa je monolog gluhih, jedni druge ne čuju, svi govore samo sebi i svojim istomišljenicima. I od ljevičara i od desničara sad čujem nešto jako zlokobno: "Nema s njima razgovara." Ali nema nam alternative. Ili ćemo razgovarati ili ćemo se na posljetku pobiti. Ustaški pozdrav je bio službeni pozdrav NDH i nije primjereno ovdje u Saboru raspravljati je li Jasenovac bio ovakav ili onakav logor, i nije primjereno raspravljati jesu li se dogodili zločini na Bleiburgu – kazao je Lalić naglašavajući da bismo svi trebali imati više razumijevanja, brige, poštovanja i suosjećanja jedni za druge. Posebno smatra da bi u tome trebali predvoditi političari, pogotovo oni koji imaju vlast, jer se obrasci njihova ponašanja prelijevaju na cijelo društvo.

– Ako postoje tisuće među nama koje jako smeta i boli pozdrav ZDS, onda ga nemojte štititi, jer nas to boli. Ne pretjerujem. Ja sam unuk partizana kojeg su ubili ustaše, mene to boli. Zašto neki na desnici izražavaju takvo nepoštovanje prema meni? A ovakvih kao ja ima na tisuće u ovoj zemlji. Kako smo došli u situaciju da se međusobno ne poštujemo?! Meni je to nepodnošljivo. Kako bi rekao Arsen Dedić – na zlu smo putu. Trebamo se vratiti na pravi put, što je govorio i pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Neka desničari razmisle što je Tuđman govorio i neka pročitaju Ustav – poručio je Lalić na kraju citirajući i jedan Ujević stih o "dvije mrlje ulja u istom zelju". I njegov je govor popraćen pljeskom. Da je bilo važno, ali i hrabro, organizirati ovaj okrugli stol u Saboru ustvrdila je i Vesna Pusić. – Tema antifašizma je tema temeljnih ljudskih prava. Borba za građansku jednakost i za političku inkluzivnost nikada ne prestaje. Hrvoje Klasić je, i to ustaškim riječima, pokazao u kojoj je mjeri ustaški režim bio nacistički i ubilački, diskriminirajući prema svakome tko je drugačije mislio i bio pogrešnih krvnih zrnaca po ustaškim kriterijima. Svaka je nacija u svojoj povijesti imala mračne trenutke: Nema te nacije na svijetu koja nije prošla kroz jedno ili više mračnih razdoblja u svojoj povijesti. Pitanje je samo da li se ona s time suočava. A mi glorificiramo najgore razdoblje u svojoj povijesti i glorificira se one najgore među nama. Antifašizam nije političko pitanje, to je civilizacijsko pitanje, isto kao što je to i robovlasničko pitanje. Ali nema danas mnogo onih koji bi branili robovlasništvo kao ideju u koju se treba ugledati jer je civilizacija otišla dovoljno naprijed. Cijeli politički spektar je danas antirobovlasničku, kao što bi i cijeli politički spektar trebao biti antifašistički. U mnogim socijalnim i drugim pitanjima možemo se ne slagati, ali u toj jednoj temi suprotstavljanja i odbacivanja jedne dokazano smrtonosne prakse, trebali bismo se svi slagati. Jer u tome što se danas događa leži pokušaj relativizacije ustaštva i fašizma kako bi se to počelo koristiti kao neka drugačija projekcija budućnosti. I zato bi bilo dobro da su na nedjeljnim antifašističkim prosvjedima bili i vodeći ljudi iz HDZ-a, iz SDP-a, iz Možemo! jer to nije tema koja razdvaja već je to tema koja je pitanje civilizacijske razine, a minimalna razina civilizacijskog društva je antifašizam. Često se može čuti: "Joooj, nemojte opet o ustašama i partizanima." Ali ljudi koji tu temu pokreću u političkoj sferi ne govore o ustašama i partizanima, oni govore o našoj budućnosti. Oni ne govore o interpretaciji prošlosti, oni govore o svom projektu naše budućnosti, što je po njima izbor naše budućnosti. I ako se naša budućnost definira kao odraz ustaške prakse i ideologije, onda smo svi nagrabusili, onda hrvatske budućnosti i samostalnosti biti neće. Zato o svemu tome treba razgovarati i zato smo tu – poručila je Vesna Pusić te je i ona za svoje riječi dobila pljesak.

U raspravu su se potom uključili Nikola Grmoja (Most), već spomenuti Josip Jurčević (NZ), Damir Biloglav (DOMiNO), Zlatko Komadina (SDP), Sabina Glasovac (SDP), Ivana Marković, Anja Šimpraga (SDSS), Damir Barbir (Centar) i Draženka Polović (Možemo!). Svatko je iznio svoje teze i pitanja. Na kraju je Dražen Lalić desničarima uputio pitanje – ako je prema njihovu mišljenju Domovinski rat temelj Hrvatske kao države, što je onda sa Stjepanom Radićem, banom Josipom Jelačićem, Ivanom Mažuranićem, Matijom Gupcem, pa i Vladimirom Nazorom. – Više nitko ne spominje Stipicu Radića, našeg najvećeg političara 20. stoljeća. Pitajte mlade znaju li tko je Ivan Mažuranić koji je za njih i sve nas više napravio više nego čitav sadašnji Sabor – poručio je Lalić. Vesna Pusić je zaključno ponovila da hrvatskom društvu danas ne prijeti nikakva opasnost od rehabilitacije komunizma niti zalaganja za komunističke vrijednosti, ali postoji opasnost i stvorena je atmosfera za rehabilitaciju fašizma. – Nema u hrvatskom Ustavu ni u zakonima ničega što nalikuje zakonima iz NDH, ali toga ima u političkoj i javnoj retorici, u simbolima i ikonografiji na koncertima, u zamaskiranim skupinama koje "posjećuju" kulturne događaje. Tu ima ustaške ikonografije i ustašluka. Razlika između činjenice i ideološkog stava, između istine i laži, posve se izbrisala. Društvene mreže su tome dale dodatnu snagu. Nismo više u ratu. Pokušajmo urediti jednu pristojnu i artikuliranu državu u kojoj zakoni funkcioniraju jednako za sve – kazala je završno Vesna Pusić.

– ZDS je ustaški pozdrav bio 1941. i bio je to 1991. ZDS je jedino i isključivo ustaški pozdrav. Nije postojao nikada prije toga. Mladi danas ne nose majice s oznakama Gromova i Tigrova već ispada da je samo HOS branio hrvatsku domovinu. Ako je nekome normalno da na srpsku dječju folklornu predstavu upadnu zamaskirani mladići s bejzbol palicama, onda nemamo što razgovarati. Nemojte se bojati, neće vas sigurno pretući netko do ljevičara. Hajmo žrtvama maknuti nacionalni predznak, hajmo poštovati žrtve i 1941., i 1945., i 1991., i 1995. Hajmo ne dijeliti žrtve i zločine – kazao je Hrvoje Klasić uglavnom se obraćajući prisutnim zastupnicima s desnice poručivši im na kraju da iduće izbore neće dobiti. – Kako smo postali tako glupi i ovo smo si dozvolili te smo se doveli u ovu situaciju? Zaključili smo da pozdrav ZDS pripada isključivo ustaštvu i fašizmu i nije mu mjesto u hrvatskom javnom prostoru. Danas ga uzvikuju oni koji negiraju antifašizam kao civilizacijsku vrijednost, a građane optužuju da marširaju protiv hrvatske države. Imamo vlast protiv građana. Ministar unutarnjih poslova dopušta prosvjede ispred domova oporbenih zastupnika, a Markov trg je zatvoren iako je to mjesto za prosvjede građana. Usto, ministar branitelja poručuje da smo prosvjede pred svojim domovima i zaslužili i neka pazimo što govorimo. HDZ-ova vlast je spremna izdati ovu državu ako će im to interesno odgovarati. Hrvatska se branila u Domovinskom ratu, tako treba reći. Sporno je govoriti da je u tom ratu stvorena, i to još uz pozdrav ZDS, jer nas to onda čini nasljednicom ustaškog režima. Ovakva neustavna vlast kakvu sad imamo jednostavno više ne može ostati – završno je kazala Dalija Orešković, a cijeli je skup zaključila Anka Mark Taritaš uz riječi: – Sigurna sam da je ovaj okrugli stol bio odličan. Trebao nam je. I dobro je da su na njega došle i kolege koje imaju neke dileme. Ja dvojbe nemam. I ne dopuštam da mi netko kaže da svoju zemlju ne volim. Volim je i borit ću se protiv mržnje i rasizma. A pozdrav ZDS je ustaški pozdrav. Tako je nakon dva i pol sata završio okrugli stol u organizaciji ljevice, a završni govor i Anke Mrak Taritaš popraćen je pljeskom. Zapljeskao je čak i Josip Jurčević.