Dramatična snimka iz Nizozemske: Vozač u posljednji trenutak izbjegao pad stabla

Snažna oluja u Nizozemskoj usmrtila je najmanje dvije osobe, objavili su u petak vatrogasci. Na jednu osobu se srušilo stablo u petak poslijepodne u Amsterdamu, a u Diemenu na istoku glavnog grada Nizozemske, jedna osoba je poginula nakon što je stablo palo na njezin automobil.

Društvenim mrežama proširio se video događaja koji je gotovo završio tragično. Naime, s prozora su Nizozemci snimali visoko stablo koje se ljulja te se čini kao da će pasti. To se i dogodilo točno u trenutku kada je cestom prolazio automobil.

Vozač je u posljednjem trenutku izbjegao stablo te je ono srećom palo samo na zadnji kraj automobila. Automobil je nakon udarca nastavio voziti te potom parkirao nekoliko metara niže u ulici.

Zbog oluje u Nizozemskoj obustavljen je željeznički i javni prijevoz, a zatvorene su škole i centri za testiranje i cijepljenje. Ekstremni vremenski uvjeti uzrokovali su otkazivanje letova i kašnjenja u amsterdamskoj zračnoj luci Schiphol.

Oluja je donijela udare vjetra na razini uragana i paralizirala dijelove zemlje. Iščupana su stabla, razoreni krovovi i prevrnuti kamioni. U Hagu je urušen krov nogometnog stadiona.

