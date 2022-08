Drama u zraku: Britanski zrakoplov morao prisilno sletjeti u Zagreb

Zrakoplov britanskog TUI-a iz Paphosa na Cipru za Manchester u Velikoj Britaniji prisilno je sletio u noći s ponedjeljka na utorak u zagrebačku zračnu luku zbog putnika pod utjecajem opijata koji je u letu pokušao otvoriti izlaz u slučaju nužde.

Zrakoplov je trebao poletjeti u ponedjeljak oko 17 sati, no let je kasnio šest sati. No, kada je poletio, uslijedila je prava drama.

Putnici su za Manchester Evening New izjavili da je putnik usred leta konzumirao bijeli prah, prema navodima mnogih radilo se o kokainu, te se molio među sjedalima na podu kabine, piše Croatian aviation. Prije nego što je krenuo prema izlazu za slučaj nužde, putnicima je vikao "vidimo se u raju", a zatim je pokušao i otvoriti vrata dok je zrakoplov bio na visini krstarenja.

Uznemireni putnici, među kojima su bile i brojne obitelji s malom djecom, našli su se u panici, a nekoliko je putnika srušilo muškarca na pod.

Zrakoplov je u 1 sat ujutro sletio u zagrebačku zračnu luku, a putnici su se požalili na organizaciju njihovog prihvata u Zagrebu. Naime, putnike nitko nije dočekao, te su noć proveli na podu putničkog terminala, bez hrane i pića. Tek rano ujutro putnici su prevezeni u obližnje hotele, nakon čega su dobili obavijest kako će njihov let prema Manchesteru iz Zagreba poletjeti u utorak, 16. kolovoza, u večernjim satima. Druge opcije nije bilo s obzirom na to da je radno vrijeme posade isteklo.

Iz TUI-a su se ispričali svim putnicima, i za kašnjenje i za probleme koje su doživjeli na samom letu. Problematični putnik ispraćen je iz zrakoplova pod pratnjom policije te nije sljedećeg dana nastavio putovanje prema Manchesteru. Zrakoplov je u utorak, u 20 sati i 30 minuta poletio iz Zagreba prema Manchesteru u koji su putnici stigli s otprilike 26 sati kašnjenja.