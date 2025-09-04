FOTO Pogledajte gdje stoji Vučić na zajedničkoj fotografiji lidera u Kini: Mreže se odmah užarile

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ovih dana boravi u Kini, gdje je jučer sudjelovao u 80. godišnjicei predaje Japana u Drugom svjetskom ratu. Tom prilikom objavljena je i službena grupna fotografija svih stranih gostiju kineskog predsjednika Xi Jinpinga, na kojoj je Vučić, smješten u posljednji red.

Opet izopšten i smaknut na kraj svih krajeva, kao šugu da ima. pic.twitter.com/vlqEG266oE — Plamen Pavličić (@nepomenik) September 3, 2025

Nakon objave fotografije, položaj predsjednika Srbije ponovno je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama. Uz to, Vučić se prekjučer sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izražavajući zahvalnost Rusiji na podršci očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije i prijateljskom odnosu prema srpskom narodu. „Srbija je od početka ukrajinske krize pod velikim pritiskom. Nalazimo se u vrlo teškoj situaciji, ali nastojimo zadržati principijelan stav i ne uvodimo sankcije Rusiji. Trudit ćemo se ostati jedina zemlja u Europi koja to nije učinila“, istaknuo je Vučić.

Foto: KCNA/REUTERS

Govoreći na ruskom jeziku, Vučić je naglasio i važnost visokog stupnja suradnje Srbije i Rusije u svim područjima, posebice u energetici. „Nadam se da ćemo ne samo očuvati, nego i unaprijediti suradnju u određenim sektorima. Energetika je za nas iznimno važna, a nabavka plina ključna“, rekao je Vučić. Dodao je kako su dobrodošle sve ruske kompanije koje žele sudjelovati u infrastrukturnim projektima u Srbiji, uključujući RŽD, Rosatom i druge.

Podsjetimo, posljednji Vučićev susret s Putinom održan je početkom svibnja u Moskvi, kada je prisustvovao obilježavanju Dana pobjede. I tada je medijima i javnosti privukao pažnju položaj na kojem je sjedio - u drugom redu, daleko iza svjetskih lidera.

„Odbačen? Vidite kako sam odbačen. Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas je imao dvije bilaterale, jednu s Lulom de Silvom iz Brazila, zemlja s 200 milijuna stanovnika, drugu s Egiptom, zemlja s 110 milijuna stanovnika, a s moćnom Srbijom od 6,5 milijuna stanovnika - eto koliko smo odbačeni. Xi Jinping je imao nekoliko bilaterala, a čini mi se da je najviše vremena proveo s nama. Nisam htio ometati kineskog predsjednika, a on me sam zaustavio i tražio da zajedno prošetamo do bine, do spomenika Neznanom junaku i gradovima herojima iz sovjetskog razdoblja“, rekao je Vučić tada novinarima, komentirajući svoje mjesto na fotografiji.