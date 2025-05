DORH pokrenuo izvide: Nastavak navodne kupovine izbornih glasova u Vukovaru za DP

Poslije jučerašnje objave kako se u Vukovaru navodno kupuju glasovi pred drugi krug izbora DORH je pokrenuo izvide. Podsjećamo kako je tjednik Nacional na svom Internet portalu objavio audio zapise na kojima se čuju dvije osobe kako dogovaraju da se za 20-30 eura glasa za Domagoja Bilića (DP) na izborima za gradonačelnika Vukovara. Rezultat svega toga je da je DORH pokrenuo izvide što nam je potvrđeno iz više izvora.

- Povodom više javno objavljenih medijskih članaka i audio-zapisa o kupovanju glasova birača Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj naloženi izvidi, a o istom će biti objavljeno priopćenje na mrežnim stranicama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske - priopćili su iz DORH-a za N1.

Prethodno je danas kandidat DP-a za gradonačelnika Vukovara Domagoj Bilić odbacio te tvrdnje navodeći kako Vukovarci nisu na prodaju, a danas je konferenciju za novinare održao i gradonačelnik Vukovara i predsjednik DP-a Ivan Penava kako bi poručio građanima da ne nasjedaju „na laži i prljavštinu kandidata Hrvatskih suverenista za vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka”.

- Ovakva prljavština do sada nije viđena u Vukovaru. Ono što slušamo ovih dana od Marijana Pavličeka je sve ono što nema nikakve veze s pijetetom prema Vukovaru. Iako se proklamira kao suverenist, Pavliček ne da nema pijeteta nego ovaj grad naziva Sjevernom Korejom. Pavliček može priuštiti luksuz da optužuje jer nije uložio ni trunku volje i htijenja da Vukovar bude bolji – rekao je Penava.

Navodnu kupovinu glasova Vukovaraca Penava je ocijenio jednom od najvećih prljavština te još jednom prozvao Pavličeka za kontinuirane prijetnje i bedastoće kao i da u isto vrijeme ne želi govoriti o sebi i svojim nekretninama te povezanosti s Mariom Radićem.

- Mislim da je jasno da su ovo dva pola, dvije priče i dvije Hrvatske, sukob svjetla i mraka, konstrukcije i dekonstrukcije. Nemam ja novce, ali gospodin Radić ih ima, nemam ja medije, ali Mario Radić ih ima. To su glasine lažima i destrukcijom i uratkom nekadašnjeg KOS-a i bivših pitomaca JNA. Kako je moguće da Mario Radić, za kojeg ja imam presudu da je ubio čovjeka i on je to priznao, nije tema? I kako je moguće da ljudi s takvim kvalifikacijama idu blatiti mene i Grad Vukovar? Moguće je. Jako puno prljavštine kola u prostoru, pa i laž da DP kupuje glasove. Njihov posao je da se bave izmišljanjem i petljanjem. Milje prostitutki, kocki i Ferrarija milje u kojem obitava Marijan Pavliček, a u kojem se Vukovar ne smije naći. Jasno je da je takvim tipovima mjesto u određenim ustanovama, a ne na mjestu čelnih ljudi Grada Vukovara – rekao je Penava odgovarajući na upit da prokomentira navodnu kupovinu glasova u Vukovaru kao i optužbe da je viđen na groblju kako od nekih ljudi iz Zagreba prima kuverte.

Nije želio posebno komentirati upit novinara kako se na snimku čuje glas jednog od zaposlenika gradske uprave i da je osoba kojoj je nuđen novac spremna o svemu govoriti pred istražnim organima. Komentirajući sve što se događa Marijan Pavliček i danas je zatražio od DORH-a i Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da što prije krenu s istragom ovog slučaja.

- Ovo je nečuveno i ovako se nešto nikad nije dogodilo. To je prava Sjeverna Koreja. Iza svega stoje Ivan Penava i DP. Podsjećam kako ovo nije jedini slučaj koji je završio na DORH-u i da sam isto tako prijavio i pokušaj ucjene vukovarskih vatrogasaca. Netko će završiti u zatvoru. Mi se u nedjelju, 1. lipnja, borimo za potporu birača, a oni se bore za slobodu. Međutim, možemo im poručiti kako se mi njih ne plašimo i da ćemo 1. lipnja Vukovar vratiti svim građanima, a ne da grad drži pet obitelji kao sada – istaknuo je Pavliček.