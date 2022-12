Domovinski pokret: Pred blagdan Božića Hrvatska pošta najavljuje otkaze

Sredinom 2018. godine u Vukovaru je, svečano i uz veliku pompu, otvoren kontakt centar Hrvatske pošte koji je tada zapošljavao 35 djelatnika. Kako je rekao predsjednik Uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo kao državna javna tvrtka koja ima utjecaj diljem Republike Hrvatske potrudili su se otvoriti nova radna mjesta u gradu Vukovaru.

- Smatramo da Vukovar to zaslužuje. Ovo je samo početak i nadamo se kako će Hrvatska pošta i nadalje tako nastaviti. U ovome trenutku Hrvatska pošta otvorila je 35 novih radnih mjesta, a u fazi zapošljavanja su još četiri radna mjesta tako da je broj zaposlenih u Vukovaru udvostručen. Trenutno imamo 88 zaposlenih - rekao je tada Čulo.

Međutim, četiri i pol godine kasnije čuju se najave kako Hrvatska pošta ide u novu sistematizaciju radnih mjesta koja predviđa otkaze za 300-ak djelatnika. Među tim djelatnicima bi trebalo biti i određeni broj Vukovaraca zaposlenih u kontakt centru. Tim povodom oglasila se vukovarska podružnica Domovinskog pokreta koji navode kako su u teoriji nekima puna usta Vukovara i brige o Vukovaru, a da surova realnost i deseci otkaza ostavljaju zaposlene u kontakt centrima u Vukovaru i Gospiću, i to pred Božić, u nevjerici.

- Novom sistematizacijom predviđen je otkaz za 300-tinjak djelatnika, od čega nekoliko desetaka baš u Vukovaru i Gospiću. Podsjetimo da se prije svega 4 godine uprava Hrvatske pošte hvalila otvaranjem kontakt centara HP-a u Vukovaru i Gospiću. Tim činom nekoliko desetaka ljudi dobilo je priliku za stalan posao no ispostavilo se da su bili u zabludi. Hrvatska pošta odlučila je novom sistematizacijom uštedjeti, a njima je očito najlogičnije rezati baš tamo gdje ne bi trebali - na depriviranim područjima u čiju se revitalizaciju Vlada već godinama kune - navode iz Domovinskog pokreta.

Ukazuju i na team bildinge i kupovinu automobile dok se u isto vrijeme govori o otkazima.

- Uprava Hrvatske pošte organizira team buildinge po Opatiji i kupuje nove luksuzne automobile, koje skrivaju od javnosti, a za čije troškove izdvajaju toliko novca da bi bilo dovoljno za godišnje plaće svih ovih ljudi koji će zahvaljujući njihovoj bahatosti ostati na ulici. Gdje je sad nestala ta velika briga za Vukovar i za raseljene krajeve? Koje je opravdanje za ovakve poteze? - pitaju iz Domovinskog pokreta.

Dodaju i kako je dobro poznato da je političkom raspodjelom plijena ovlasti za kadroviranje dobio Gordan Jandroković pa je na mjesto predsjednika Uprave Hrvatske pošte postavio svog zemljaka Ivana Čulu.

- O njegovoj stručnost najbolje govore navedeni podaci o najavi otkaza ali i mnogobrojni drugi pokazatelji koji su ovih dana izlazili u medijima. Gospodine Jandrokoviću je li to ono veliko domoljublje na koje se svakodnevno pozivate. Jesu li to te velike demografske mjere kojima upravo u dijelovima države gdje su one najpotrebnije ljudima dajete otkaze isključivo zbog nesposobnosti podobnih. Pozivamo Vas da još jednom dobro razmislite prije nego provedete najavljene mjere - ističu iz Domovinskog pokreta.