Domovinski pokret izravno se obratio Plenkoviću nakon nesreće na autocesti: 'Koliko još hrvatskih građana mora poginuti da bi oni napokon reagirali i zaustavili takvu šetnu politiku'

Nakon teške nesreće koja se jutros dogodila na autocesti A1 kod Netretića kod tunela Sveti Marko u kojoj su tri osobe smrtno stradale, a 12 ih je ozlijeđeno, na službenoj Facebook stranici oglasili su se iz Domovinskog pokreta. U objavi su se obratili premijeru Andreju Plenkoviću i postavili mu direktno pitanje: "Do kada ćete tolerirati i poticati protuzakoniti ulazak takozvanih 'migranata' u Hrvatsku?", a cijelu objavu prenosimo u cjelosti:

"Nakon niza incidenata i raširene atmosfere nesigurnosti i straha na mjestima javnih okupljanja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, zbog postupanja tzv. „migranata“ koje su tzv. mainstream mediji i službena tijela Republike Hrvatske pokušala prešutjeti, jutros se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je ubijeno dvoje hrvatskih državljana, a koju su izazvali krijumčari migranata.

Izražavamo sućut obiteljima poginulih. Cijeli tragični slučaj pratit ćemo do njegovog razrješenja!

Konkretno, u terencu koji je noćas poslije tunela Sveti Marko probio ogradu, direktno pogodio riječki automobil i tako ubio dvoje hrvatskih državljana, a jednoga ozlijedio, bili su migranti. U automobilu u kojemu se po zakonu smije voziti 7 putnika nakon nesreće pronađeno je njih 12, a prema svjedočenju jednoga očevica bilo ih je i 13, ali je jedan pobjegao. Nije teško zaključiti, a o tome i svjedoči jedan očevidac, kako se u ovom slučaju radilo o krijumčarenju migranata. Ovo je činjenica koju će većina medija u Hrvatskoj, koji su upregnuti u istu agendu, očito pokušati prešutjeti. Državna odvjetnica je, i nakon smrti dvoje hrvatskih državljana, tu informaciju prešutjela. Domovinski pokret ne će šutjeti na ovakve slučajeve koji direktno ugrožavaju sigurnost hrvatskih građana. Zaštita i sigurnost hrvatskih građana trebali bi biti na prvome mjestu vladajućim političkim strukturama.

Postavljamo pitanje Andreju Plenkoviću: do kada ćete tolerirati i poticati protuzakoniti ulazak tzv. „migranata“ u Hrvatsku? Andrej Plenković po nalogu svojih stvarnih gazda, onih iz Bruxellesa, od Hrvatica i Hrvata , od cijele hrvatske javnosti svjesno i namjerno skriva prave razmjere migrantske invazije i prave razloge pada tzv. Schengena. U Hrvatsku je, prema službenim podatcima, do 1. studenoga 2023., protuzakonito, kršeći Zakon o nadzoru državne granice, kroz šume, kao da hrvatska državna granica ne postoji, ušlo više od 64,000 tzv. migranata, u stvarnosti isključivo mladih, vojno sposobnih muškaraca. I to bez ikakve sigurnosne provjere.

Prema internim podatcima, zaključno s 31. prosincem 2023. u Hrvatsku je ušlo više od 75,000 takvih tzv. „migranata“, što je broj koji nadmašuje ukupan broj stanovnika dva hrvatska grada zajedno – Dubrovnika i Vukovara! Da budemo jasni: to nisu strani državljani s radnim dozvolama, kako ih Andrej Plenković lažno želi prikazati hrvatskoj javnosti. Ne samo da takve, mlade vojno sposobne muškarce, po nalogu Andreja Plenkovića hrvatska policija nije zaustavljala, nego im je još davala potvrde kojima im je dopustila da 7 dana bez nadzora lutaju hrvatskim državnim teritorijem dok ne napute tzv. Schengen. Druge države EU-a uskoro će ilegalne migrante početi vraćati u državu koja ih je „legalizirala“ i dala im „privremenu zaštitu“, a to je Hrvatska!

Ovdje se radi o svjesnom i namjernom, protuzakonitom postupanju Andreja Plenkovića te svjesnom i namjernom pretvaranju Hrvatske u mjesto kaosa i terora, u kakva su se mjesta već pretvorile europske države koje su primile tzv. migrante – od Švedske i Francuske pa nadalje.

POVEZANI ČLANCI:

Jutrošnja prometna nesreća samo je jedna od tragedija izazvanih takvom politikom Andreja Plenkovića. Hrvatskom bez nadzora i ikakve policijske kontrole lutaju tisuće i tisuće tzv. „migranata“. Za svako ugrožavanje života i sigurnosti hrvatskih građana, što je posljedica migrantske politike dobrodošlice koju provode Andrej Plenković i njegova matrona Ursula Von der Leyen – izravno je odgovoran upravo Andrej Plenković.

Domovinski pokret ukazuje na činjenicu da je potrebno odmah zaustaviti takvu kobnu Plenkovićevu politiku te kaznama i zaustavljanjem svih koji bi mimo graničnih prijelaza pokušali ući u RH poslati poruku da Hrvatska nije i ne može biti tranzitna ruta za ilegalne migracije. Sigurnost je temeljna funkcija svake države. Koliko još hrvatskih građana mora poginuti da bi oni napokon reagirali i zaustavili takvu šetnu politiku, sasvim suprotnu hrvatskim nacionalnim interesima?

Domovinski pokret višekratno je zatražio od Plenkovićeve Vlade da zaustavi sve pokušaje protuzakonitog ulaska u RH, da poštuje hrvatski Zakon o nadzoru državne granice. Takav zahtjev je službeno predan u Vladu Republike Hrvatske 19. listopada 2023. U danima koji slijede, poduzet ćemo sve potrebne zakonom dopuštene mjere i političke inicijative da takvoj - za Hrvatsku više nego štetnoj i opasnoj - politici učinimo kraj", napisali su.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Oglasio se DORH nakon stravične nesreće na A1: Poznat uzrok sudara u kojem je poginulo troje