Hrvatski put na Dakar: Tragom prve ekipe koja je uspješno završila utrku

Dokumentarni film "Hrvatski put na Dakar" premijerno je pokazan u dvorani Galženica u Velikoj Gorici. Iako je sada većini asocijacija Juraj Šebalj, ovo nije priča o njemu. Juraj je sjedio u publici, a jedan drugi Šebalj – montažer i realizator filma Jure Šebalj – dio je tima koji je stvorio ovaj dokumentarac. Priča prati Zvonimira Martinčevića i Marina Frčka, hrvatsku posadu koja je 2002., 2004., 2005. i 2006. godine sudjelovala na zahtjevnoj utrci Dakar Rally. Dokumentarac potpisuje automobilska novinarka Ines Jelušić.

'Koji je to smrad bio...'



– Kad smo prije skoro dvije godine našu ideju o emisiji o autima pretvorili u stvarnost, rekla sam Andreju da je ovo tek početak i da jednog dana želim raditi i malo drugačije formate: dokumentarce i dokumentarne reportaže. Trebalo mi je manje od dvije godine da tu ideju provedem u stvarnost – kazuje Ines te nastavlja: – Zadnjih nekoliko godina veliki sam fan dokumentarnih filmova i reportaža. Uz tu se ljubav rodila ideja da se i sama jednog dana upustim u izradu takvih formata. Budući da smo Zvonimir i ja dobri prijatelji, često mi je pričao o svom nastupu na Dakru i avanturama koje su prošli. Sama ideja da se uhvatim njihove priče o Dakru došla je spontano. Shvatila sam da u 20 godina nitko nije dokumentirao njihov pothvat – ipak su oni prva hrvatska ekipa koja je uspješno završila tu tešku utrku. Pitala sam ga želi li da to napravimo, on je pristao i u priču uključio i Marina. Kad je Marin pristao, to je bilo to.

U filmu koji traje 57 minuta, Zvoc i Marin prisjetili su se svih teških, napetih, opasnih i smiješnih trenutaka koje su proživjeli u svojoj dakarskoj avanturi, a koja je kulminirala 2005. godine kada su završili utrku. Tih 57 minuta doslovno je projurilo – poput njih dvojice po afričkom pijesku. Snimajući materijal za ovaj odličan dokumentarac Ines Jelušić iz skladnog je tandema izvukla priznanja koja su i zgrozila i nasmijala. Dokumentarac je podsjetio da su upravo Zvonimir Martinčević i Marin Frčko svojedobno nagrađeni jer su rezultat u utrci ostavili po strani kako bi pomogli drugom timu, ekipi koja je na dinama doživjela nesreću. Pružili su prvu pomoć ozlijeđenom suvozaču i ostali su uz njega i njegova vozača čekati pomoć koju je organizator trebao poslati. Pomoć nije stigla. Martinčević i Frčko bili su tamo, srećom. Pod užarenim suncem, u zaštitnim kombinezonima... Kako je na suncu u tim kombinezonima? Frčko je otkrio da su ispod kombinezona imali, naravno, i duge podgaće i majicu dugih rukava. Vani je bilo oko 40 stupnjeva, u autu barem 50, a u kombinezonu kuha li ga, kuha.

– Koji je to smrad bio! – Frčko je kroz smijeh jedva uspio ispričati kako mu je i tijekom noći smrad iz kombinezona ostao u porama. To je bilo tako intenzivno da je sam sebe probudio. Mislio je da je za tu 'mirisnu kulisu' zaslužan Martinčević, dok nije shvatio da Zvoc uopće nije u šatoru. – Naš dokumentarac uspio je nasmijati, a na kraju i rasplakati prvu publiku koja ga je vidjela. Uspjeli smo izazvati emocije kod ljudi, a to je ono što je meni osobno bilo najvažnije. Hvala Zvocu i Marinu što su mi ispričali svoju priču, Toyoti koja nas je podržala u našoj ideji i naravno hvala našem Juri Šebalju koji je odradio lavovski posao te moje ideje i zamisli pretočio u divnu priču o CRO Dakar Teamu – rekla je Ines nakon premijere. Prve kadrove za dokumentarac snimili su prošle godine, kada su planirali i objaviti film. No kako to obično biva – puno obveza i raznih životnih događanja malo su im pomaknuli planove. "Hrvatski put na Dakar" tako je dovršen ove godine.

Potraga za starim snimkama



Najveći problem? – Definitivno arhiva, odnosno arhivska građa. Srećom, Marin je sačuvao sve materijale koje je imao, pa smo uspjeli dobro ukomponirati stare snimke i fotografije s njihovim prisjećanjima. Najveći dio posla odradila sam sama, što mi je u pojedinim trenucima vrlo teško padalo. No kada iz današnje perspektive gledam na sve što je iza mene, jako sam zahvalna na tom iskustvu. Puno sam toga naučila i mislim da mi je to bila jako dobra škola za neke buduće projekte na kojima planiram raditi – priča autorica ovog dokumentarca. Plan je, kaže, da se "Hrvatski put na Dakar" emitira na TV-u. U kasnijoj fazi bit će dostupan i na službenom YouTube kanalu emisije Automobiliona. Našu preporuku film i kadrovi koji na duhovit, inspirativan i emotivan način prenose dio onoga što to su Zvonimir Martinčević i Marin Frčko proživjeli na afričkom pijesku svakako imaju.