Zapljena 12 milijuna cigareta 2024. u luci u Genovi razotkrila kako se roba preko Kenije, Gruzije, Turske... krijumčarila u EU

Policije pet zemalja u suradnji s Europolom provele su zajedničku akciju koja je razotkrila kriminalnu organizaciju specijaliziranu za proizvodnju, kako kaže Europol, lažnih cigareta i njihovo krijumčarenje. Akcija se po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) provodila na području Italije, Poljske, Francuske, Velike Britanije i Švicarske. Istraga je počela u Italiji nakon što je u rujnu 2024. u luci u Genovi zaplijenjeno 12 milijuna cigareta za koje je utvrđeno da su proizvedene u Armeniji te su preko Gruzije brodom transportirane u EU. Daljnja analiza kretanja sumnjivih brodskih kontejnera omogućila je istražiteljima da razotkriju međunarodnu kriminalnu skupinu čija je baza bila u Velikoj Britaniji te koja je imala dobre veze po cijeloj Europi, Aziji i Africi.

Utvrđeno je da je kriminalna organizacija koristila pomorske transportne rute koje su bile osmišljene tako da izbjegnu carine. Pošiljke su prolazile kroz više zemalja uključujući Keniju, Gruziju, Nizozemsku, Tursku.... kako bi se prikrilo stvarno porijeklo krijumčarene robe. Cigarete su bile namijenjene crnim tržištima diljem Europe. U listopadu 2024. uhićeno je nekoliko lučkih radnika za koje se sumnjalo da su sudjelovali u krijumčarenju cigareta. U tim uhićenjima su zaplijenjeni mobiteli i lažni zapečaćeni kontejneri, što je upućivalo da kriminalna skupina ima pomoć u lukama.

Nađene su i krivotvorene deklaracije, a utvrđeno je da su cigarete krijumčarene u lažnom dnu kontejnera. Zahvaljujući tim otkrićima policija je otkrila cijelu strukturu kriminalne skupine, pa je među ostalim utvrđeno da iza svega stoji kriminalna organizacija koja je obiteljski povezna te je utvrđeno i da ta obiteljska kriminalna organizacija stoji iza izvoza i distribucije krivotvorenih cigareta u Europu. Otkriveno je i da je spomenuta kriminalna organizacija povezana sa sličnom turskom kriminalnom organizacijom koja se bavi ozbiljnim organiziranim kriminalom, uključujući i krijumčarenje droge.

Kriminalna organizacije je imala i dobro organiziranu infrastrukturu jer je utvrđeno da su koristili tvrtku iz Genove kako bi olakšali carinske kontrole i izbjegli inspekcije. Imali su i skladišta u kojima su pohranjivali lažne cigarete u kojima su rezali duhan. Nadalje imali su i IT stručnjaka koji im je izradio lažne web stranice i adrese e-pošte kako bi prikrio identitet primatelja u carinskoj dokumentaciji. Zločinačka organizacija također je koristila šifrirane komunikacijske platforme kako bi izbjegla da ih se otkrije.

Na koncu u sklopu akcije uhićeno je pet osoba u Italiji, Poljskoj i Velikoj Britaniji te je zaplijenjen imovina vrijedna oko 2,5 milijuna eura. U nekim ranijim akcijama je zaplijenjeno ukupno 40 tona krijumčarenih cigareta i rezanog duhana vrijednih oko 15 milijuna eura, čija je preprodaja na ilegalnom tržištu zbog neplaćenih carina i proreza prouzročila štetu od oko 10 milijuna eura.