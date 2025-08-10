Domaći OPG dijeli tone lubenica i dinja: 'Uvozno je, valjda, bolje. Ne želimo ih baciti'

U Križnici, malom mjestu kraj Pitomače, jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo odlučilo je besplatno podijeliti svoje lubenice i dinje nakon što, kako kažu, tržište nije pokazalo interes za njihove domaće proizvode.

– Nismo od onih koji često pišu po internetu, ali došli smo u situaciju da moramo – započeli su svoju objavu na Facebooku iz OPG-a Čor.

Istaknuli su kako im je žao da propadne oko 60 tona lubenica i 40 tona dinja, “slatkih kao med”, pa ih radije žele pokloniti nego uništiti. – Kako nitko ne želi naše domaće poljoprivredne proizvode, jer je uvozno valjda bolje, pozivamo sve koji žele jesti domaće da dođu u Križnicu preko rijeke Drave, kućni broj 53, gdje ih dijelimo – poručili su.

Objava je izazvala lavinu reakcija – od pohvala za velikodušan potez i poziva na podršku domaćim proizvođačima, do ogorčenja što hrvatski poljoprivredni proizvodi teško pronalaze put do kupaca.