Dok svi izbjegavaju Iran, ovaj avion letio ravno preko njega: Pogledajte što je učinio pilot bjeloruskog zrakoplova

Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, uključujući izraelske napade na Iran i američke zračne udare provedene u nedjelju ujutro, zračni prostor između Izraela i Irana u potpunosti je zatvoren za civilni zračni promet. Unatoč tome, jedan let izazvao je iznenađenje. Riječ je o bjeloruskom putničkom avionu na liniji iz Dubaija prema Minsku koji je, za razliku od većine drugih aviokompanija, kako se čini odlučio preletjeti izravno preko iranskog teritorija. Taj potez privukao je veliku pozornost globalne publike, pa je tako let u jednom trenutku bio najpraćeniji na stranici Flightradar24 gdje ga je pratilo više od 23.000 korisnika, piše klix.ba.

✈️ A Belarusian plane from Dubai to Minsk is flying directly over Iran — with 16,000 people tracking it



According to Flightradar24, a Belavia flight en route from Dubai to Minsk is currently passing through Iranian airspace — despite the highly tense situation and recent strikes… pic.twitter.com/a1gi2anlpJ