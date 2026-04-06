Što se događa? Ukrajinci masovno bježe od regrutacije: 'Rekli su mi da me još ne trebaju, a onda sam vidio nepravdu'

Dok Ukrajina već četvrtu godinu pruža otpor ruskoj agresiji, suočava se s ozbiljnom unutarnjom krizom. Milijuni muškaraca izbjegavaju vojnu obvezu, stotine tisuća vojnika su odsutni bez dopuštenja, a sustav mobilizacije postao je omražena tema u društvu. Prema priznanju ukrajinskog ministra obrane Mykhaila Fedorova, u zemlji postoji više od 2 milijuna vojnih obveznika koji izbjegavaju regrutaciju. Tužiteljstvo je od početka punog rata otvorilo oko 290.000 slučajeva protiv vojnika koji su napustili svoje postrojbe. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u intervjuu objavljenom na Uskrs da bi produženi rat na Bliskom istoku mogao dodatno oslabiti američku podršku Ukrajini. Posebno je istaknuo opasnost od smanjenja isporuka protuzračnih raketa Patriot, što bi moglo ozbiljno ugroziti ukrajinsku obranu. Unatoč tome što Ukrajina već četiri godine uspješno odolijeva ruskim napadima, prelazeći iz obrambenog rata u rat iscrpljivanja u kojem navodno ubija više ruskih vojnika nego što ih Moskva uspijeva regrutirati, mobilizacija je postala duboko nepopularna. Mnogi građani vide je kao nepravdu. Korupcija, mito i povlašteni status pojedinih skupina doveli su do velikog nepovjerenja u sustav, piše Independent.

Jedan od njih je i 37-godišnji Denys, koji izbjegava regrutaciju. "Na početku rata sam sam otišao u vojni odbor. Svi smo išli, govorili ‘uzmite nas!’. Rekli su mi da me još ne trebaju. Kasnije sam vidio nepravdu. Neki kupuju izlaz, nedodirljivi su, a druge guraju u autobus iako su bolesni. Sada imam bolesnog oca kojeg moram njegovati. Ako izgubim ruku ili nogu, više nikome neću moći pomoći. Ali ako Rusi opet dođu pred Kijev i svi budu služili, ići ću i ja", kazao je, piše Independent.

Na terenu, vojnici u izvidničkim postrojbama žale se na iscrpljenost i nedostatak rotacije. Jedan vojnik iz blizine Zaporižja proveo je tri godine neprekidno na prvoj liniji prije nego što je prešao na upravljanje dronovima. Oleksandr Merežko, predsjednik vanjskopolitičkog odbora ukrajinskog parlamenta, kaže da je problem prije svega psihološki: "Ako bi vojnici znali da će se boriti godinu dana pa dobiti odmor, bili bi spremniji pristupiti vojsci. Mi imamo dovoljno ljudskih resursa da se borimo još deset godina i više. Ključno je kako tim resursima upravljati i kako stvoriti psihološke poticaje".

Na početku rata Ukrajina se oslanjala na veliki broj dobrovoljaca. Kada je uvedena obvezna mobilizacija, dobna granica spuštena je na 25 godina, dok su muškarci od 18 do 24 godine prošle godine smjeli napustiti zemlju, a stotine tisuća njih to su i učinili. Stranka Sluga naroda ističe da mladi predstavljaju budućnost nacije i da ih treba što više zaštititi od najtežih dijelova rata.

Program velikih financijskih poticaja za dobrovoljce pokazao se neuspješnim. Lokalni mediji izvještavali su o visokim gubicima među novacima. Zapovjednik puka dronova Yevhen Karas, koji se dragovoljno prijavio još 2014. i ponovno 2022., kaže: "Nijedan veliki rat nije dobiven samo dobrovoljcima".

Istodobno, ministar Fedorov pokušava modernizirati vojsku uvođenjem sustava s podacima i stroge kontrole kako bi se suzbila korupcija. Neki zapovjednici, poput brigadira Andrija Biletskog iz Trećeg korpusa, hvale se da su njihove postrojbe i dalje uglavnom sastavljene od dobrovoljaca (čak 90 posto u nekim brigadama).

Unatoč svim problemima, Ukrajina je u četiri godine rata prešla iz sovjetskog modela vojske u svjetskog predvodnika u ratovanju dronovima. No, mnogi časnici upozoravaju da se mentalitet dijela vrhovnog zapovjedništva nije promijenio i da još uvijek postoji 'sovjetski' odnos prema običnim vojnicima. Kriza mobilizacije dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava s novim ruskim proljetnim ofenzivama, dok se pozornost Washingtona sve više preusmjerava na rat Izraela i Irana.