Dok proizvode vino i rakiju, sanjaju i o kušaonici i kućicama za odmor

Do svoje trideset i druge živio je kao rock zvijezda, bilo ga je u Engleskoj i Njemačkoj, uglavnom je trošio, a ne zarađivao, a onda je samome sebi rekao "e, sad je dosta" i na sveopće čuđenje okrenuo se – poljoprivredi. Danas je 50-godišnji Goran Kitanović iz Brestovca, općinskog središta u Požeško-slavonskoj županiji, uspješan vinogradar i vinar. U sedam vinograda posadio je na deset hektara 55.000 panjeva vinove loze bijelih i crnih sorti grožđa. Ponajviše je graševine, na oko 85 posto vinograda, no to su i chardonnay i sauvignon od bijelih te zweigelt, cabernet sauvignon, cabernet franc i merlot od crnih sorti, od kojih radi kupažu.

– Ove je godine očekivani prinos od 100 do 110 tona grožđa. Kapacitet mog podruma je 40.000 litara, no nije tolika proizvodnja jer se uvijek jedan dio vina prenosi u sljedeću godinu, zbog odležavanja, pa u konačnici proizvedemo oko 20-30 tisuća litara vina. Ostatak grožđa predajemo u Kutjevo d.d. čiji smo kooperanti – objašnjava Goran dok se pokraj srednjovjekovne crkve sv. Marina vozimo ka brdu Gajišće gdje Kitanović ima vinograde i voćnjake.

15.07.2025., Brestovac - Izbor za najbolji OPG- Zlata Vrijedan, OPG Kitanovic iz Brestovca. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Šljive, lijeske, orasi...

– Prošle godine suša je smanjila prinose u vinogradima za 50 posto, ove je godine situacija ista pa smo u 60 dana dobili tek 27 litara kiše, što je tek prva pomoć čak i za vinograde koji su relativno otporni na sušu – kaže Goran.

U vinograd je on postavio i meteorološku stanicu koja se napaja preko solara i pokazuje kolika je temperatura u zoni lišća, temperatura zraka i tla, smjer vjetra, količinu oborina koja je pala. Pokazuje i kakva će prognoza biti u idućih sedam dana i daje preporuku za zaštitu od bolesti u vinogradima.

– Vrlo suho – iščitava podatak kad smo ga upitali kakva je temperatura u zoni lišća.

Osim vinograda, na dva hektara ima Kitanović posađeno 1000 stabala mladih šljiva. Godišnje ih ubere 10 tona, za 1200 litara rakije. Sorta koju uzgaja je čačanska ljepotica, dok je sorta stanley oprašivač. Sav plod ide u preradu. Posadio je on i lijesku na pet, a oraha na tri hektara, no i njih namjerava zamijeniti šljivama, možda već i ove godine. Na gospodarstvu ima i destileriju, a njegov "veseli stroj" radi na solare. Uz šljivovicu peče i dunjovaču i viljamovku, pravi i vinjak i pelinkovac. Voćnih rakija godišnje bude oko 3000 litara. Obnovljive izvore energije koristi i za postizanje idealne temperature vina koje stoji u inoks bačvama na otvorenom, odnosno pod šatorom. I dok je vani bilo preko 30, vino se hladilo na 18 stupnjeva. A na mjestu izvan sela gdje se nalazi vinarija namjerava Kitanović napraviti i kušaonicu, razmišlja i o turističkoj ponudi, odnosno kućicama za odmor u vinogradima. Tu će izgraditi i podrum, da se sve ubrane količine grožđa mogu preraditi na gospodarstvu. Ukratko, planova je puna glava, a kao i dosadašnje zamisli, i ove će sigurno realizirati uz potporu iz fondova EU i Mjera ruralnog razvoja.

Zapravo, presudno je ulogu u ovoj priči o bećaru Goranu iz Brestovca i njegovu "zasukivanju rukava" sigurno imala samozatajna Ana iz Požege, danas njegova supruga, s kojom Kitanović ima dvoje djece, 18-godišnju Leonu i šest godina mlađeg Rafaela za koje se nada da će preuzeti sve što su roditelji stvorili.

Ni konobara, ni berača

Ana je ta koja piše projekte za daljnji razvoj gospodarstva, prijavljuje ih na natječaje, brine se o financijama i vodi knjigovodstvo cjelokupnog gospodarstva. Dodajmo još i to da Kitanovići u Brestovcu imaju i dva kafića, kći Leona pomaže u jednom, drugi je trenutačno zatvoren, dok ne nađu konobara. Radne snage za ugostiteljstvo baš i nema, a u ovoj je slavonskoj općini s pedesetak sela – u kojima je manje od 3000 stanovnika i iz koje je u posljednjih deset godina odselilo više od trideset posto njezinih žitelja, u kojoj nema ni vrtića, a niti ga treba – još manje onih koji bi htjeli u berbu. Umirovljenici su ti na koje još može računati, dok oni to mogu, pa je sve izvjesnije da će se umjesto dosadašnjoj ručnoj Kitanović okrenuti strojnoj berbi. Uostalom, strojno se njegovi vinogradi i plijeve, a marljiva Ana prati natječaje za nabavku mehanizacije koja će nadoknaditi ljudsku radnu snagu.

