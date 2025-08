Samo zlatne medalje stižu za maslinovo ulje iz pirovačkog zaleđa

Nisu geni krumpiri – sa smiješkom će 43-godišnji Krešimir Uroda, informatičar po struci, a po životnom pozivu maslinar koji se prije sedam godina vratio u mjesto odakle su njegovi korijeni, u Pirovac, ostavivši iza sebe tri desetljeća života u Čakovcu.

Opg Uroda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Od gradskog dečka postao sam ruralni kmet – veselo dobacuje vodeći nas maslinikom podignutim u pirovačkom zaleđu, u polju Kruške. S međimurskog lako se prebacio na dalmatinski dijalekt, no kad na putu prema unutrašnjosti prođe tunel Sveti Rok, govorom je opet Međimurac. Dok sjedamo na terasu drvene robinzonske kuće Orcula smještene među stablima, isprva namijenjene kao skladište i zaklon od kiše, a potom preuređene za najam, Uroda nam govori o svojim počecima u proizvodnji ulja s kojim na svakom natjecanju, bilo domaćem ili onome svjetskom što se održava u New Yorku, osvaja medalje, i to svaki put zlatne, koje jedine u kolekciji nagrada i ima.

Već je prvo ulje bilo zlatno

Njegova mati Danica je Međimurka, otac Ante Pirovčanin, no zbog ljubavi se još davno preselio u Čakovec. Ipak, kako su godine prolazile, Ante je sve više čeznuo za rodnim krajem i naposljetku ondje odlučio 2010. podići maslinik s prvih 270 stabala. Osam godina kasnije stabla su trebala dati prvi urod i ulje, ali Ante to nije dočekao. Iste te godine na njegov poziv, ne znajući za dijagnozu i bolest s kojom se bori, Krešimir je uspio dobiti premještaj iz međimurske u Elektru u Šibeniku i u proljeće je došao u Dalmaciju, u maslinik. Otac nije doživio prvu berbu, svoje je plodove vidio na fotografijama, u bolničkoj postelji.

10.07.2025.,Pirovac --Izbor za najbolji opg -zlata vrijedan, opg Uroda -maslinarstvo.Djurdica i Kresimir. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na nagovor prijatelja, a i iz znatiželje da vidi što kaže struka, kakvo je očevo ulje, Krešimir ga je te godine poslao na natjecanje u Vodice, na Dane mladog maslinova ulja. U konkurenciji je bilo tristotinjak izlagača, a zlato je pripalo Urodi. Tu prvu medalju za prvo ulje Krešimir je posvetio pokojnom ocu Anti. Od onda do danas ovo gospodarstvo u ekološkoj poljoprivredi proizvodi samo jednu vrstu ekstradjevičanskog maslinova ulja – blend sorti leccino, lastovka, oblica i ascolana.

Godina 2018. za Krešimira je bila prekretnica u svakom pogledu. Tada je u njegov život ušla i Đurđica Reljić koja, poput njega, o maslinarstvu nije imala pojma, s tom razlikom što ona nije bila voljna o njemu ni učiti. Trebalo je to izgledati tako da ona dođe s njim i uživa u prirodi i cvrkutu cvrčaka dok on radi. Takav je bio plan, ali...

– Prijateljice su mi govorile da su znale da će me jednoga dana vidjeti na televiziji, no nije im palo na pamet da će to biti u poljoprivrednoj emisiji – referirajući se na prilog u "Plodovima zemlje" – kaže Đurđica, dodajući kako joj fali kad jedan dan ne dođu u maslinik u kojem, naravno, radi sve što treba.

10.07.2025., Pirovac - Izbor za najbolji OPG-Zlata vrijedan, OPG Uroda - maslinarstvo. Djurdica i Kresimir. Nagradjivano ulje - zlatno ulje OPG-a Uroda. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nakon po rodu i ulju uspješne 2018., u Krešimirovu masliniku već sljedeće godine uroda nije bilo, zbog bolesti paunovo oko. No to nije bio razlog za odustajanje nego je valjda u njemu proradio onaj dalmatinski dišpet i volja da uspije pa je dogodine opet imao zlatom nagrađeno ulje. Nekako logičan slijed bio je i da se okuša na međunarodnim natjecanjima, i to na jednom od najprestižnijih u svijetu – New York International Olive Oil Competition (NYIOOC) na kojem je i te 2021., kao i tri godine zaredom, osvojio zlato.

Raskrčili još 6400 kvadrata

– Imamo četiri zlata iz New Yorka, tri iz Vodica i jedno s Noćnjaka. Odnosno, kamo god je naše ulje išlo na ocjenjivanje, nagrađeno je zlatnom medaljom – ponosan je Krešimir Uroda. Nedavno su on i Đurđica uz pomoć sredstava LAG-a "More" raskrčili 6400 kvadrata njegove zapuštene djedovine na Makarini, brdu iznad Pirovca, uvrštenom u područje Natura 2000 s kojeg je fascinantan pogled na Pirovac, Vransko jezero, Velebit i Kornate. Na osam kaskada na kojima su prije stotinjak godina bili vinogradi posadili su prvih 80 maslina, a u konačnici će ih biti 110. Ni s tim neće Krešimir zaokružiti svoju viziju pa Đurđica širi oči u čudu jer za neke od planova sad je tek prvi put čula.

10.07.2025., Pirovac - Izbor za najbolji OPG-Zlata vrijedan, OPG Uroda - maslinarstvo. Djurdica i Kresimir. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

– Ima ovo gospodarstvo budućnost – kaže Krešimir, nadajući se da će njegov sin Roko nakon studija preuzeti maslinik, kao što ga je i on preuzeo od svog oca Ante.